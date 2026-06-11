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臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

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中市清水一國小「區長獎」禮物是中國製 家長：刺鼻味臭到想丟掉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水區一所國小的「區長獎」得主的畢業禮物，是中國製的禮盒，盒內有風扇與黃色槌子等物品，上面還有簡體字「前程似錦」，引發抱怨。圖／擷取自threads
台中市清水區一所國小的「區長獎」得主的畢業禮物，是中國製的禮盒，盒內有風扇與黃色槌子等物品，上面還有簡體字「前程似錦」，引發抱怨。圖／擷取自threads

台中市清水區一所國小的「區長獎」得主的畢業禮物，是中國製的禮盒，盒內有風扇與黃色槌子等物品，上面還有簡體字「前程似錦」。家長抱怨，整盒都是簡體字，沒有經過品質把關，且還有一股刺鼻味，感覺過於隨便了。清水區公所致歉表示，感謝家長及民眾的提醒與指教，未來將加強事前把關。

一名家長在threads發文指出，女兒國小畢業拿到的區長獎，整盒都簡體字，看起來沒經過品質把關，且還有一股刺鼻味，裡面的橘黃色的槌子臭到立刻想丟掉，感覺過於隨便了。他認為價值不是重點，但公家單位頒發的獎品希望優先選用繁體中文包裝或是MIT。

有網友進一步查詢電商平台售價發現，這套「前程似錦」禮盒是「淘寶貨」，換算成台幣只要100元，批評超級沒誠意，用100元台幣打發畢業生。另有網友說「沒有反對中國製，但起碼公務單位採購應該以台灣製優先」、「有夠誇張，學校居然送這種簡體字的東西」、「這種禮盒我真不如丟垃圾桶」。

清水區公所指出，此次區長獎禮品依小額採購程序，委由國內廠商提供，但是禮品於包裝標示、來源辨識及品質觀感上，造成部分家長及學生疑慮與不佳感受，深感抱歉。

清水區公所表示，區長獎原意在於肯定學生努力，公所將檢討採購及驗收流程，未來優先評估具繁體中文標示、MIT或來源清楚、品質穩定且符合學生需求的品項，並加強事前把關，避免類似情形再次發生。

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