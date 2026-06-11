浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗 完成專屬海洋啟航禮
金門縣成功休閒漁業發展協會今天下午結合開瑄國小、正義國小畢業班學生，在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，讓畢業生赤腳踏上沙灘，透過傳統漁法親身感受先民討海歲月，完成一場充滿海洋意象與在地文化特色的「海洋啟航禮」。
包括金湖鎮長陳文顧、鎮民代表會主席蔡乃靖、代表陳秀卿、縣水產試驗所所長李佳發及金門區漁會理事長陳水義等人，也到場與孩子們一同拉網，見證這場別具意義的畢業儀式。
牽罟是金門珍貴的傳統漁業文化，過去漁民必須集結眾人力量，才能將沉重漁網一步步拉上岸，過程不僅考驗體力，更象徵團結合作、共享收穫的精神，也記錄著聚落與海洋共生的生活智慧。
在海風吹拂下，孩子們起初手忙腳亂，隨著彼此互相提醒、共同使力，逐漸找到節奏，汗水混著笑聲，大家一起感受早年討海人的辛勞與堅毅，也在過程中體會合作的重要。
成功休閒漁業發展協會理事長陳向鑫表示，希望透過牽罟活動，讓孩子在畢業前留下獨特而珍貴的回憶，也認識家鄉漁業文化與地方產業；成功聚落依海而生，大海承載著先民的智慧與生活記憶，期盼孩子帶著牽罟所代表的合作精神與永不放棄的態度，勇敢追逐夢想，迎向更寬廣的未來。
活動尾聲，協會特別贈送印有成功聚落景點及漁業意象的小方巾作為畢業禮物，背面印上兩個「成功」字樣，除了代表來自成功聚落的祝福，也寄託長輩對下一代的期待，希望每位畢業生都能健康成長、快樂學習，在人生道路上堅定前行，成為自己心目中「成功的人」。
此次活動獲得縣水產試驗所及金門區漁會協助支持，共同推動海洋教育與地方文化傳承，希望透過實地體驗，讓孩子在認識家鄉的過程中建立土地情感，也讓傳統漁業文化持續向下扎根。
身為成功子弟的縣水產試驗所所長李佳發，也藉機向學童分享成功聚落海洋產業的興衰歷程，並宣導「花蛤小於十元硬幣不採捕、捉大放小」的資源永續觀念，勉勵孩子珍惜家鄉、發掘自身潛力，勇敢迎向無限可能的未來。
李佳發表示，花蛤是金門重要且具代表性的海洋資源，保育工作無法一蹴可幾，需要長期投入與持續努力。為讓保育觀念向下扎根，水試所選擇鄰近花蛤重要產區的正義社區作為推廣據點，從學童教育出發，透過環境教育及生活體驗，培養珍惜海洋資源、愛護生態環境的觀念，並期盼透過社區、學校、家庭與政府共同參與，建立永續利用的共識，讓珍貴的花蛤資源得以生生不息，世代傳承。
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