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浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗 完成專屬海洋啟航禮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣成功休閒漁業發展協會今天結合開瑄國小、正義國小畢業班學生，在成功海灘舉辦牽罟體驗活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣成功休閒漁業發展協會今天結合開瑄國小、正義國小畢業班學生，在成功海灘舉辦牽罟體驗活動。記者蔡家蓁／攝影

金門縣成功休閒漁業發展協會今天下午結合開瑄國小、正義國小畢業班學生，在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，讓畢業生赤腳踏上沙灘，透過傳統漁法親身感受先民討海歲月，完成一場充滿海洋意象與在地文化特色的「海洋啟航禮」。

包括金湖鎮長陳文顧、鎮民代表會主席蔡乃靖、代表陳秀卿、縣水產試驗所所長李佳發及金門區漁會理事長陳水義等人，也到場與孩子們一同拉網，見證這場別具意義的畢業儀式。

牽罟是金門珍貴的傳統漁業文化，過去漁民必須集結眾人力量，才能將沉重漁網一步步拉上岸，過程不僅考驗體力，更象徵團結合作、共享收穫的精神，也記錄著聚落與海洋共生的生活智慧。

在海風吹拂下，孩子們起初手忙腳亂，隨著彼此互相提醒、共同使力，逐漸找到節奏，汗水混著笑聲，大家一起感受早年討海人的辛勞與堅毅，也在過程中體會合作的重要。

成功休閒漁業發展協會理事長陳向鑫表示，希望透過牽罟活動，讓孩子在畢業前留下獨特而珍貴的回憶，也認識家鄉漁業文化與地方產業；成功聚落依海而生，大海承載著先民的智慧與生活記憶，期盼孩子帶著牽罟所代表的合作精神與永不放棄的態度，勇敢追逐夢想，迎向更寬廣的未來。

活動尾聲，協會特別贈送印有成功聚落景點及漁業意象的小方巾作為畢業禮物，背面印上兩個「成功」字樣，除了代表來自成功聚落的祝福，也寄託長輩對下一代的期待，希望每位畢業生都能健康成長、快樂學習，在人生道路上堅定前行，成為自己心目中「成功的人」。

此次活動獲得縣水產試驗所及金門區漁會協助支持，共同推動海洋教育與地方文化傳承，希望透過實地體驗，讓孩子在認識家鄉的過程中建立土地情感，也讓傳統漁業文化持續向下扎根。

身為成功子弟的縣水產試驗所所長李佳發，也藉機向學童分享成功聚落海洋產業的興衰歷程，並宣導「花蛤小於十元硬幣不採捕、捉大放小」的資源永續觀念，勉勵孩子珍惜家鄉、發掘自身潛力，勇敢迎向無限可能的未來。

李佳發表示，花蛤是金門重要且具代表性的海洋資源，保育工作無法一蹴可幾，需要長期投入與持續努力。為讓保育觀念向下扎根，水試所選擇鄰近花蛤重要產區的正義社區作為推廣據點，從學童教育出發，透過環境教育及生活體驗，培養珍惜海洋資源、愛護生態環境的觀念，並期盼透過社區、學校、家庭與政府共同參與，建立永續利用的共識，讓珍貴的花蛤資源得以生生不息，世代傳承。

金門縣成功休閒漁業發展協會今天下午在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，讓畢業生赤腳踏上沙灘，透過傳統漁法親身感受先民討海歲月，完成一場充滿海洋意象與在地文化特色的「海洋啟航禮」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣成功休閒漁業發展協會今天下午在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，讓畢業生赤腳踏上沙灘，透過傳統漁法親身感受先民討海歲月，完成一場充滿海洋意象與在地文化特色的「海洋啟航禮」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣成功休閒漁業發展協會今天在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，漁船返航，大家賣力將船推上 。記者蔡家蓁／攝影
金門縣成功休閒漁業發展協會今天在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，漁船返航，大家賣力將船推上 。記者蔡家蓁／攝影

金門縣成功休閒漁業發展協會今天舉辦牽罟體驗活動，理事長陳向鑫（左三）指導小朋友如何作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣成功休閒漁業發展協會今天舉辦牽罟體驗活動，理事長陳向鑫（左三）指導小朋友如何作業。記者蔡家蓁／攝影

金門縣成功休閒漁業發展協會今天在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，小朋友開心的抓起補到的魚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣成功休閒漁業發展協會今天在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，小朋友開心的抓起補到的魚。記者蔡家蓁／攝影

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