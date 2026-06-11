畢典飄政治味？介紹傑出校友投入選戰 桃園中山國小校長惹議

桃園市中山國小昨辦畢業典禮，不分黨派民代即使無法親自到場，也都派人到場致意，結果有家長質疑國民黨桃園市議員參選人佀廣洋出席活動合理性，指他致詞時間比其他民代還長；佀廣洋回應，他是以畢業校友與立委萬美玲助理身分出席，希望大家把焦點還給畢業生。

中山國小昨天下午舉辦第72屆畢業典禮，活動在網路Youtube同步直播，流程除了頒發畢業證書、頒獎與學生致詞，也有介紹長官來賓環節；有網友質疑，不少藍綠議員代表是一起上台被介紹，每個人分配到的致詞時間都很簡短，但佀廣洋是單獨上台，校長介紹他特別介紹他是傑出校友且已投入年底選戰，宛如個人造勢大會。

佀廣洋回應，他昨天是以畢業校友和立法委員萬美玲助理身分回母校祝福學弟妹，當下對校長的介紹方式也有一點錯愕。他尊重校長對每一位來賓的介紹方式，受邀上台後，他也謹守本分，簡短致詞便立刻下台離開。

佀廣洋表示，學校直播影片可見不同黨派現任議員個別上台致詞，甚至有的講了將近2分鐘，所以絕非如外界影射的造勢大會。網路影片是是刻意剪輯的惡意攻擊，相關影帶內容都可以公開檢視，相信社會自有公評。

佀廣洋也說，不論是學校畢業典禮或者運動會，應該以孩子為主體，政治與選舉都不應該進入校園，真心希望外界把焦點還給畢業生，祝福孩子們迎向人生下一個階段，不要讓學校與師生無端捲入政治紛爭之中。