嘉義聽障生蕭安宇獲總統教育獎 錄取清大拚羽球國手夢
嘉義縣立竹崎高中體育班聽障羽球好手蕭安宇克服逆境，曾奪下聽障奧運團體銅牌，今年透過特殊選才錄取清華大學，獲頒總統教育獎。嘉義縣長翁章梁今天邀請她前往縣長室茶敘，讚許「走出與眾不同的精彩人生」，致贈iPad與Apple Pencil，期勉持續精進學業及羽球能力。
竹崎高中校長蘇淵源說，蕭安宇為中度聽力障礙學生，原本就讀他校普通班，為了追求心中熱愛的羽球夢想，高二時毅然轉學至竹崎高中體育班，全心投入高強度的體育訓練與學業，並將目標鎖定聽障奧運，在家人長期陪伴與支持下，始終以正向、樂觀態度迎向人生挑戰。
蘇淵源說，蕭安宇在球場上勤奮練習，皇天不負苦心人，2024年參加聽障青年運動會一舉斬獲女子單打及混合雙打雙面金牌，順利取得2025東京聽障奧運參賽資格，並在東聽奧賽事中與隊友發揮絕佳默契，攜手奪下團體賽銅牌，展現突破身體限制的強大生命能量。
「很開心得到總統教育獎肯定！」蕭安宇在茶敘中分享，感謝縣長、校長、家人、教練及老師同學們的陪伴，這座獎項屬於大家，大學即將開啟新的人生階段，她會持續努力練球，朝體育專業發展，期許自己再度披上國家隊戰袍挑戰聽奧，往最高榮譽的奪牌夢想前進。
翁章梁說，人活在世上一定要肯定自我，無論身處何種逆境，即便天生與他人有些許不同，只要心態正向，這種「不同」絕不會成為障礙，反而能化為養分，開創出獨一無二的路線；父母陪伴是孩子探索潛力、找到成長方向的關鍵基石，他也要向蕭安宇的父母致敬。
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