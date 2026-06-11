快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

畢業季翻新樣貌 小學生登合歡山奏樂、小鐵人挑戰、課桌椅再生紀念禮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉同安國小「百岳畢業挑戰」已持續9年，六年級學生在畢業前夕登上海拔三千多公尺的合歡山石門山演奏小提琴。圖／同安國小提供
彰化芬園鄉同安國小「百岳畢業挑戰」已持續9年，六年級學生在畢業前夕登上海拔三千多公尺的合歡山石門山演奏小提琴。圖／同安國小提供

畢業季來臨，各校紛紛推出創意活動，為學生打造難忘回憶，包括登山演奏、課桌椅再生與小鐵人挑戰等，跳脫傳統儀式，讓畢業更具意義，也讓學習成果以不同形式被看見。

芬園鄉同安國小「百岳畢業挑戰」已持續9年，六年級學生在畢業前夕登上海拔三千多公尺的合歡山石門山演奏小提琴，隔日再挑戰主峰或東峰，將音樂學習成果帶上高山舞台，也用體能挑戰為小學階段劃下句點。

校長施皇羽表示，學校自一年級起以小提琴取代直笛教學，中年級再依興趣分流學習中提琴、大提琴，全校六十多名學生因此能組成弦樂團，也讓畢業登山演出成為長期訓練成果的展現。學生自五年級升六年級起，會先從低海拔山區逐步訓練，再進階挑戰中海拔與雪山系列行程，前往合歡山前還需負重訓練，過程雖有學生因高海拔出現不適情況，但在同儕互助下仍多能順利完成挑戰。

文德國小則推動「課桌椅再生計畫」，將陪伴學生六年的課桌椅整理、裁切、車削與打磨後，製成一支支獨一無二的木工筆，作為畢業紀念禮物。校長謝庭秝指出，每一支畢業筆都保留原有木材的獨特紋理，也承載學生六年來的學習記憶與成長足跡，讓舊課桌椅以新樣貌延續教育意義。

伸港鄉伸仁國小今年將傳統「自行車環鄉」升級為「小鐵人畢業挑戰」，畢業生需依序通過游泳、騎車與路跑三項關卡，完成體能與意志力考驗。校長熊黛綾表示，希望將體格訓練與鄉土教育融合，讓畢業不只是一張證書，而是面對困境與挑戰時不放棄的韌性養成過程；這次也有師長與家長會長共同參與，一起用汗水陪伴學生完成挑戰。

芬園鄉文德國小推動「課桌椅再生計畫」，將陪伴學生六年的課桌椅整理、裁切、車削與打磨後，製成一支支獨一無二的木工筆。圖／文德國小提供
芬園鄉文德國小推動「課桌椅再生計畫」，將陪伴學生六年的課桌椅整理、裁切、車削與打磨後，製成一支支獨一無二的木工筆。圖／文德國小提供

小學生

延伸閱讀

山城變教室 瑞芳國小烏金課程啟發學習力

中市太平國小遠赴嘉義太平國小露營 留難忘畢業回憶

太平國小畢業生百K單車挑戰 35名學生抵鵝鑾鼻

柳營重溪國小畢業生貼心雨中情 走訪社區探望長輩送暖

相關新聞

畢業季翻新樣貌 小學生登合歡山奏樂、小鐵人挑戰、課桌椅再生紀念禮

畢業季來臨，各校紛紛推出創意活動，為學生打造難忘回憶，包括登山演奏、課桌椅再生與小鐵人挑戰等，跳脫傳統儀式，讓畢業更具意義，也讓學習成果以不同形式被看見。

到大谷翔平家鄉打棒球！化仁國中小將缺旅費花蓮市公所連結資源力挺

花蓮化仁國中棒球隊近日受邀到大聯盟球星大谷翔平家鄉、日本岩手縣參加國際交流賽，卻苦於經費不足。花蓮市長魏嘉彥與縣議員魏嘉賢得知，奔走募款，與兩人私交甚篤的潘若迪不僅慨捐10萬元，還牽線促成賀眾企業捐出30萬元力助小球員。

中市太平國小遠赴嘉義太平國小露營 留難忘畢業回憶

台中市北區太平國小畢業生，今年畢業前夕前往嘉義太平國小挑戰兩天一夜的露營活動，透過森林鐵道體驗、步道健行、營地建設、生態觀察及茶鄉文化走讀，在大自然中挑戰自我、學習合作，為國小生涯留下難忘回憶。

守護學校當家音樂班夜點明燈 基隆高中職工林慶偉獲杏壇芬芳獎

國立基隆高級中學職工林慶偉數十年來以細心與熱忱守護校園，無論是校舍修繕、水電維護、設備巡檢或門禁管理都盡心盡力，長期支援音樂班夜間琴點工作25年，夜晚的校園是學生的明燈，曾協助學生及時送醫，學生眼中的「慶偉叔叔」是校園溫暖的身影，榮獲115年杏壇芬芳獎殊榮。

高屏通勤三年不遲到 盼用音樂帶來溫暖 潮州女孩洪楚釉獲總統教育獎

屏東縣潮州鎮洪楚釉，國中跨區到高雄市前金國中音樂班就讀，三年來每天往返高屏搭火車通勤，上學從未遲到，她的胞姐是重度自閉症，小時候陪伴姐姐時接觸音樂治療課程。國小三年級聽到學姐彈奏琵琶，聲音清亮動人，就此開啟音樂之旅，她也期望透過音樂力量，溫暖他人。今年國三畢業她也獲總統教育獎。

宜蘭調升國小課後照顧鐘點費 溯及去年九月

宜蘭縣府為鼓勵教師，決定調升國小白天跟晚上的課後照顧班及夜光天使班教師鐘點費，追溯自去年九月，讓國小老師直呼「超開心」，但是附幼老師卻未比照調高，也感到不平。縣府教育處表示，因為預算科目不同，幼教部分預計爭取明年納入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。