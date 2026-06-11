拿聽奧銅牌到總統教育獎 竹崎高中蕭安宇展現韌性

竹崎高中體育班羽球專長學生蕭安宇克服聽障展現生命韌性，參賽2025東京聽障奧運得團體銅牌、錄取清華大學，還獲得總統教育獎，嘉義縣長翁章梁今天與她會面表達肯定與鼓勵。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，蕭安宇是嘉義縣今年唯一獲得總統教育獎的學生，翁章梁今天邀請她至縣長室茶敘交流，透過面對面對談，了解獲獎心路歷程與未來展望。

蕭安宇說，很高興獲得總統教育獎的肯定，感謝縣長、校長、家人、老師跟所有同學，讓自己有機會獲得這項獎項。未來會在清華大學就讀，繼續努力打球，朝運動方向發展，希望未來有機會再參加聽奧奪牌。

竹崎高中校長蘇淵源表示，蕭安宇為中度聽力障礙學生，在家人長期陪伴與支持下，始終以正向態度迎向挑戰。她原本就讀他校普通班，為了追求羽球訓練，高二時轉學至竹崎高中體育班，全心投入學習與訓練的生活，並積極備戰聽障奧運選拔。

翁章梁說，人活在世上一定要肯定自己，不管身在什麼樣的處境，就算自己跟別人有些不同，但它不會變成障礙，還能幫助自己走出不同路線。很多成功的名人分享心得時，都會提到影響自己最深的人是父母，可見父母非常重要，透過陪伴幫助孩子找到成長方向。

翁章梁在會面尾聲準備iPad、平板保護殼及ApplePencil送給蕭安宇，期待她未來能在大學期間妥善運用，用來讀書或是做比賽的戰術規劃都很方便，讓學習與訓練更順利。