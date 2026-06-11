到大谷翔平家鄉打棒球！化仁國中小將缺旅費 花蓮市公所連結資源力挺
花蓮化仁國中棒球隊近日受邀到大聯盟球星大谷翔平家鄉、日本岩手縣參加國際交流賽，卻苦於經費不足。花蓮市長魏嘉彥與縣議員魏嘉賢得知，奔走募款，與兩人私交甚篤的潘若迪不僅慨捐10萬元，還牽線促成賀眾企業捐出30萬元力助小球員。
化仁國中棒球隊成軍20多年，培育出江少慶、莊陳仲敖、王彥程等好手，已是棒球名校。今年度受邀參加「2026岩手縣青少棒國際交流賽」，將赴岩手縣盛岡市與日本棒球勁旅切磋球技，20多名小球員十分期待踏上國際舞台，精進球技也拓展視野，但總旅費逾百萬元，即使家長自籌、教職員捐款，仍有不小缺口。
花蓮市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢長期支持運動發展，且盛岡市與花蓮市是友好城市，雙方長年在文化、觀光、教育、體育等領域有密切互動，得知化仁國中棒球隊困境，努力協助，盼幫勢花蓮學子前進盛岡，延續台日情誼也能再次深化城市交流。
市長魏嘉彥說，市公所每年舉辦太平洋縱谷馬拉松、健走以及多樣化的全民運動，潘若迪老師都熱情參與，雙方建立深厚情誼。潘若迪得知此事後，不但自掏腰包捐出10萬元，也促成飲水機大廠賀眾企業捐出30萬元，幫助花蓮孩子一圓國際棒球夢。
此外，民權里長劉原良也透過自身人脈協助募資，獲得地方宮廟金虎爺慈善會、旭豐能源捐款，減輕球員們的旅費壓力。
昨天捐贈儀式，縣議員魏嘉賢，以及花蓮縣體育會棒球委員會榮譽主委、縣議員笛布斯．顗賚都到場支持。化仁國中校長吳盛正說，這趟國際交流所需經費包含機票、住宿、交通、保險及賽事相關支出，感謝各界響應，讓孩子有機會出國比賽，開拓國際視野。
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