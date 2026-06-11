中市太平國小遠赴嘉義太平國小露營 留難忘畢業回憶

台中市北區太平國小畢業生，今年畢業前夕前往嘉義太平國小挑戰兩天一夜的露營活動，透過森林鐵道體驗、步道健行、營地建設、生態觀察及茶鄉文化走讀，在大自然中挑戰自我、學習合作，為國小生涯留下難忘回憶。

太平國小校長曾娉妍指出，許多縣市都有「太平國小」，學校平時會多安排跟「太平國小」交流，為讓學生在畢業前留下國小生涯的深刻回憶，校方特地選擇前往同名的梅山太平國小交流，也象徵兩所「太平國小」透過教育建立友誼與情感連結。

台中市太平國小學生體驗搭乘阿里山森林小火車抵達梨園寮車站後，展開長達2小時的大巃頂步道健行，學生一步一步向前邁進，抵達梅山鄉太平村後，在嘉義太平國小展開露營課程，從搭設帳篷、整理營地到分工合作完成晚間野炊，每個環節都考驗團隊合作能力。

張姓學生說，以前露營都是家人幫忙搭帳篷，這次要自己和同學一起完成，雖然一開始手忙腳亂，但最後看到帳篷搭好的那一刻，真的很有成就感。蔡姓學生也說，「這是我國小畢業前最特別的一次活動。」

曾娉妍表示，這次戶外探索課程是一堂結合探索教育、環境教育與生命教育的成長課程，希望透過真實情境的體驗，引導學生培養解決問題、團隊合作與自我照顧的能力，同時深化與自然環境的連結。

學生從搭設帳篷、整理營地到分工合作完成晚間野炊，每個環節都考驗團隊合作能力。圖／太平國小提供