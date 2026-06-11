守護學校當家音樂班夜點明燈 基隆高中職工林慶偉獲杏壇芬芳獎

國立基隆高級中學職工林慶偉數十年來以細心與熱忱守護校園，無論是校舍修繕、水電維護、設備巡檢或門禁管理都盡心盡力，長期支援音樂班夜間琴點工作25年，夜晚的校園是學生的明燈，曾協助學生及時送醫，學生眼中的「慶偉叔叔」是校園溫暖的身影，榮獲115年杏壇芬芳獎殊榮。

林慶偉與基隆高中深厚情感，緣自自幼隨家人居住校內職員宿舍，校園陪伴他成長，對他而言，基中不只是工作的地方，更是人生中最重要的家園。也因為這份情感，他始終把學校的大小事放在心上，無論是校舍修繕、水電維護、設備巡檢或門禁管理，總是盡心盡力、親力親為。

林慶偉退伍後回到熟悉的基中服務，多年來不分晴雨守護校園安全。遇到深夜停電、豪雨積水、設備故障等緊急狀況，只要接到通知，他總是第一時間趕回學校處理。

「學校就像自己的家，家裡有狀況，怎麼可能不趕快處理。」林慶偉一句樸實的話，道出了他數十年如一日的責任感與使命感。

除了維護校園環境外，林慶偉也長期支援音樂班夜間琴點工作長達25年。夜晚的校園裡，他不僅留意設備與門禁安全，更關心學生的身心狀況。許多學生親切地稱呼他為「慶偉叔叔」，視他為值得信賴的長輩。

曾有學生身體不適，他及時察覺並協助就醫；也曾在巡視時發現潛在危險，即時處理避免意外發生。對學生而言，他不只是校園職工，更是一位默默守護校園的安心力量。

基隆高中校長鍾定先說，杏壇芬芳獎表揚的是教育現場中無私奉獻、溫暖人心的典範人物，林慶偉正是最佳代表，「他雖然不站在講台上，卻用自己的方式守護著校園，讓每一堂課、每一場活動」。

鍾定先表示，榮獲杏壇芬芳獎是對林慶偉多年付出的最大肯定，他用數十年時間對基中的深厚情感、專業與堅持，讓更多人看見教育現場中默默付出、溫暖他人的感人身影。

國立基隆高級中學職工林慶偉長期支援音樂班夜間琴點工作，榮獲115年杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供