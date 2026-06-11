高屏通勤三年不遲到 盼用音樂帶來溫暖 潮州女孩洪楚釉獲總統教育獎

屏東縣潮州鎮洪楚釉，國中跨區到高雄市前金國中音樂班就讀，三年來每天往返高屏搭火車通勤，上學從未遲到，她的胞姐是重度自閉症，小時候陪伴姐姐時接觸音樂治療課程。國小三年級聽到學姐彈奏琵琶，聲音清亮動人，就此開啟音樂之旅，她也期望透過音樂力量，溫暖他人。今年國三畢業她也獲總統教育獎。

每天清晨6時起床，洪楚釉要趕上6時59分從潮州火車站出發到高雄火車站班次，接著轉搭捷運要從紅線換橘線到高雄前金國中就學，每天高屏往返通勤，上學花1小時，放學約1.5小時，每天通勤至少2個半小時。雖然通勤辛苦，洪楚釉擅長運用通勤時間念書、寫作業、補眠。

洪楚釉家中排行老二，胞姐是重度自閉症，小時候她看著父母親帶著胞姐四處治療，當時接觸「音樂治療」課程，也讓洪楚釉對音樂產生興趣。國小三年級某日她在學校聽見學姐彈奏琵琶樂器，被琵琶清亮動人音樂聲所吸引。

洪楚釉開始學習琵琶，遇到高雄市國樂團琵琶演奏家莊雪曼老師，學音樂是一條花費不小的道路，老師幫忙她找資源，申請獎學金。國小畢業時，考進高雄市附設青年國樂團，國中決定跨區就讀，來到高雄前金國中音樂班就讀。

音樂對洪楚釉來說是她與姐姐之間特別橋梁，姐姐沒有語言能力，洪楚釉說，姐姐只要聽到音樂旋律就會有擺動身體。也讓她更能理解特殊教育，未來希望能將音樂與特教領域結合，盼透過音樂溫暖他人，傳遞力量信念。

「哪裡不夠好，就一直練到好」，洪楚釉說，國小時每天練琴1小時，升上國中後練習1個半小時以上。擔心琴聲會影響鄰居，放學回家後，她先完成琵琶彈奏練習，再利用通勤或晚間時間寫功課、念書。

洪楚釉說，她很喜歡琵琶，困難度在於雙手間協調性，按音、彈奏等，要控制音色、音量呈現樂曲，琵琶的輪指快慢，會影響曲子情感表達，練琵琶也是她的一種紓壓方式，很享受在台上的演出。

洪楚釉在音樂比賽中嶄露頭角，國小高年級班導許富美說，楚釉很自律，做事認真、態度踏實，對自己要求非常高，也很有毅力。小學六年級時獲縣賽第一名，參加全國複賽獲特優第一名，是長時間不斷努力累積而來。楚釉是始終保持認真、謙虛與願意精進自己的態度，獲得總統教育獎，是對楚釉這一路努力的肯定。

屏東縣潮州鎮公所主秘王建元對於楚釉持之以恆學習態度相當感動，特別以楚釉名字親自寫下「楚音神釉」紅榜送給她，期待音樂造詣也能像神級般表現，也是潮州之光。

屏東縣潮州女孩洪楚釉獲得今年度總統教育獎，她每天往返高屏搭火車通學，上學從未遲到，音樂對她來說是她與自閉症胞姐間的特別橋梁，別具意義。圖／洪楚釉父親提供