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宜蘭調升國小課後照顧鐘點費 溯及去年九月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣府為鼓勵教師，決定調升國小白天跟晚上的課後照顧班及夜光天使班教師鐘點費，追溯自去年九月，讓國小老師直呼「超開心」，但是附幼老師卻未比照調高，也感到不平。縣府教育處表示，因為預算科目不同，幼教部分預計爭取明年納入。

行政院修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，宜蘭縣教師職業工會及部分縣議員向縣政府爭取調整各項課後輔導的鐘點費，縣府教育處陸續從國中以下逐步進行調整，國中部分從這學期起已經從四百五十元調升至五百四十元。

國小部分主要是課後照顧班（包括白天與晚上）及夜光天使班，縣政府編列追加預算一千五百萬元，日前獲縣議會審議通過，教師在下午四時前（例如周三下午）鐘點費從三三六元調升至四○五元，四時後由四百元調升至四百八十元，而且回溯追補至去年九月開始起算，預計今年七月前就會給錢。

美中不足是，國小附幼教師卻未納入調升範圍，幼教師照顧小朋友勞心勞力，宜蘭縣教師職業工會要求應該比照國小教師一起調高。縣府教育處說，中央針對學齡前的課後延長照顧補助重點尚未調整，縣府體恤幼教師的辛苦，將爭取納入明年度預算，鼓勵教師照顧優質下一代。

宜蘭 幼教 行政院

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