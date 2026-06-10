畢業不是終點 正義中學勉學子厚植「三力」迎未來

高雄市正義中學日前舉行114學年度畢業典禮，畢業生在師長與家長見證下，為校園生活畫下句點。典禮不僅有畢業生自編自演的節目，校長俞德淦也以「AI時代的人文素養」為題，勉勵學生培養思考力、領導力與判斷力，迎接挑戰。

典禮由畢業生精心準備的表演揭開序幕，透過音樂與舞台演出，回顧在校生活，也表達對師長與同窗的感謝，氣氛溫馨，不少師生在歡笑與掌聲中留下珍貴回憶。

俞德淦致辭時引用輝達創辦人黃仁勳的觀點指出，在AI時代，人們與科技互動的重要工具將是「自然語言」。他鼓勵學生持續培養表達能力與人文素養，因為未來不只是要會使用科技，更要懂得與科技協作。

俞德淦提到三項能力的重要性。首先是「思考力」，清楚表達想法與邏輯思辨將成為重要競爭力；其次是「領導力」，未來運用AI工具時，仍需要人類設定目標、整合資源與做出決策；最後是「判斷力」，面對AI大量生成內容，人類的價值判斷、同理心與責任感仍無可取代。

他也勉勵畢業生，不必害怕科技帶來的改變，因為工具不會取代人的價值，而是放大個人的能力與影響力。唯有持續學習、保持好奇心，並兼具專業能力與人文關懷，才能在AI時代找到屬於自己的位置。

畢業生演唱著自創的畢業曲。圖／正義中學提供

高雄市正義中學日前舉行畢業典禮，畢業生與師長、家長合照，為校園生活畫下句點。圖／正義中學提供