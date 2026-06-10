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永瑞優良學生獎學金頒獎 蘇俊賓：讓善意有延續的力量

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓（左）、昇恆昌公司總經理江建廷（右）互贈感謝狀。記者鄭國樑／攝影
桃園副市長蘇俊賓（左）、昇恆昌公司總經理江建廷（右）互贈感謝狀。記者鄭國樑／攝影

桃園市副市長蘇俊賓今日下午於市府大禮堂，出席永瑞優良學生獎學金頒獎典禮，並稱許永瑞慈善事業基金會24年來持續推動獎學金計畫，長期陪伴優秀清寒學生成長。

蘇俊賓鼓勵獲獎同學在獲得這分榮譽與肯定的同時，也能進一步思考企業長期投入公益的初衷與意義。許多企業家在成長過程中曾受惠於社會資源與他人協助，因此在事業有成後選擇回饋社會，透過實際行動幫助更多有需要的人，讓善的力量得以延續下去。

蘇俊賓指出，今日頒發的獎學金不僅是對學生努力學習的實質鼓勵，也是師長與學校對同學們的高度肯定，更象徵企業將一顆善良與感恩的種子親手傳遞給大家。他期勉同學們持續精進自我、勇敢追夢，未來在實現人生目標之餘，也能將曾經獲得的溫暖與支持轉化為前進的動力，並在有能力時回饋社會，讓善意在人與人之間持續傳遞，形成生生不息的正向循環。

昇恆昌公司總經理江建廷表示，永瑞慈善事業基金會由昇恆昌董事長江松樺，以父親江永瑞之名成立，長期投入教育與公益工作。基金會期盼透過獎學金鼓勵學生珍惜學習機會、培養感恩與終身學習精神，並將所學回饋社會。他也勉勵獲獎學生，除了追求學業表現，更應重視品格與價值觀養成，持續精進自我、勇敢追夢，成為社會未來的重要力量。

教育局表示，永瑞慈善事業基金會由昇恆昌創辦人江松樺於民國90年成立，長期投入弱勢關懷與教育扶助。基金會自民國92年起與市府教育局合作辦理「永瑞清寒優秀學生獎學金」，累計嘉惠近2400名學生、發放逾720萬元獎學金，今年共有150名優秀清寒學生獲獎，頒發總獎學金40萬5000元，期盼透過實際行動鼓勵學子安心就學、勇敢追夢。

獲獎學生內壢國中巫孟澤分享，過去因家庭因素無法補習，英文成績始終不理想，後來透過獎學金補助加強學習，成績逐漸進步；大成國中曾子萱說，這是她第二次獲得永瑞慈善事業基金會獎助學金，將用於購買文具及繳交書籍費，兩人都表示，對弱勢家庭的孩子而言，求學路上常伴隨經濟壓力，而獎學金不僅提供實質幫助，更是一份鼓勵與肯定，感謝基金會及社會各界的支持，並期許未來有能力時，也能將這份溫暖與善意回饋社會。

今日包括竹圍國中校長黃淑貞、內壢國中校長鄭如玲、觀音國小校長謝文堯、永瑞慈善事業基金會董事盧仁發、董事李景園、監察人陳銀欉、昇恆昌總經理江建廷等均一同出席典禮。

永瑞優良學生獎學金頒獎典禮，蘇俊賓肯定24年來長期陪伴優秀清寒學生成長。記者鄭國樑／攝影
永瑞優良學生獎學金頒獎典禮，蘇俊賓肯定24年來長期陪伴優秀清寒學生成長。記者鄭國樑／攝影

桃園 蘇俊賓 桃園市

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