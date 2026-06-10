明天畢典發游泳圈？台中清水國小操場淹成泳池 雨停仍一片汪洋

台中海線地區今日上午遭逢強降雨襲擊，多處道路與低窪地區傳出積淹水災情；百年老校清水國小更成了另類受災戶，整片操場在暴雨後直接淹成一座大水池。台中市議員楊典忠接獲家長反映，下午趕赴現場會勘，只見整片操場汪洋一片，綠地與跑道早已無法分辨，積水甚至深及腳踝，忍不住幽默，「雨都停3小時了還退不掉，市府再不派人抽水，明天畢業典禮恐怕得發給每位畢業生一個游泳圈！」

楊典忠指出，台中海線今日上午雨勢驚人，大雨約在上午11點左右逐漸停歇，然而到了下午2點，清水國小操場的積水依舊毫無消退跡象；由於學校明天即將舉辦畢業典禮，許多家長看到操場變成「清小水上樂園」都憂心忡忡，甚至開玩笑說，幸好低年級學生中午就放學了，不然眼前這片大水池一定會變成小朋友的天然戲水池。

楊典忠看著操場上退不去的積水，強調操場是學生日常活動的核心空間，長時間嚴重積水不僅卡關教學與體育課，更潛藏巨大的校園安全疑慮，尤其是「雨停了3個小時，水卻完全退不掉，這絕對是排水系統出了大問題！」質疑，這顯示清水國小校內排水與周邊的雨水下水道系統可能全面卡死。

他同時強烈呼籲市府教育局立即啟動緊急應變機制，協調工程單位投入抽水機具，全面宣戰校園積水，應在雨後揪出根本病因，徹查究竟是排水系統容量不足，還是有大宗垃圾、淤泥阻塞設施，並盡速提出具體改善方案。

清水國小面對議員與家長的關切，下午也緊急出面澄清，並點出關鍵主因，是目前校園內正進行教室新建工程，施工過程中不慎影響並阻斷了原本的校園排水系統，才會導致今日強降雨後宣洩不及；校方強調，目前已緊急調派多組抽水馬達進場，全力加速進行抽水作業；同時請家長與畢業生放心，明天的畢業典禮主動線與會場並不會經過操場，典禮絕對會如期且安全地順利進行，不會受到積水影響。

台中海線地區今日上午遭逢強降雨襲擊，百年老校清水國小操場在暴雨後直接淹成一座大水池，台中市議員楊典忠下午趕赴現場會勘。圖／楊典忠提供

台中海線地區今日上午遭逢強降雨襲擊，百年老校清水國小操場在暴雨後直接淹成一座大水池，台中市議員楊典忠下午趕赴現場會勘。圖／楊典忠提供