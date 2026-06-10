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女兒國中畢業典禮 她送了這個「塔」讓同學都驚呆了！

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹的服務處秘書長王鈺婷送給國中畢業的女兒一個「可樂塔」做為畢業禮物。圖／王鈺婷提供
台中市議員江和樹的服務處秘書長王鈺婷送給國中畢業的女兒一個「可樂塔」做為畢業禮物。圖／王鈺婷提供

台中市大里區立新國中今舉辦畢業典禮，市議員江和樹的服務處秘書長王鈺婷也是畢業生的家長。她特別送給女兒一個「可樂塔」做為畢業禮物。對此，引得前往參加畢業典禮的江和樹直誇「真有創意！」並說自己被感動了。

可樂塔的右邊紅紙上開了女兒廖恩欣一個玩笑說「祝超混姊終於畢業了」左邊則是寫者「薄薄欸家庭、自立自強，加油」是要為女兒打氣。王鈺婷說，為了給女兒一個難忘的回憶，因此發想了這個創意，紙塔是廢物利用，另再買了可樂裝上，總計花不到5百元。可樂在典禮後女兒分送給同學們喝，大家都很嗨。

江和樹說，以前畢業典禮常看到鮮花、玩偶、氣球，沒想到今天居然看到一座超有創意的「可樂罐頭塔」不只是祝福孩子畢業，更象徵著「可樂」就是要快樂成長，而「罐頭塔」則代表步步高升，可看得到這其中滿滿都是家長對孩子的祝福與期待。

他說，看得出來現在的家長真的越來越有創意，也願意花心思陪伴孩子人生每一個重要時刻。恭喜所有畢業生順利完成人生一個階段的學習旅程。畢業不是結束，而是新的開始。祝福每位孩子都能帶著夢想與勇氣，邁向下一段精彩的人生旅程。而家長的愛，也永遠是孩子最強大的後盾。

江和樹 畢業典禮

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