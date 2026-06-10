神劇「鐵拳教育」揭校園失序慘況 他曝教師心聲：失去尊嚴教育也會受傷

Netflix現象級神劇「鐵拳教育」在全球掀起追劇熱潮，劇中「如果連老師都害怕學生，這個國家就完蛋了」等金句發人深省。劇情取材自南韓真實的校園事件，不少人聯想到國內幾起校園霸凌案和近期的高雄嚴老師事件。資深媒體人狄志為在臉書發文，當老師失去了尊嚴，教育本身也會慢慢受傷。真正重要的，還是家庭、學校和社會能不能站在同一個方向。推薦家長看這部戲，或許透過劇情，可以重新理解第一線老師面對的壓力與無奈。

「鐵拳教育」劇裡有校園霸凌、有問題學生、有恐龍家長、有利用權勢施壓學校的民意代表，也有被逼到身心俱疲的老師。狄志為表示，這種校園老師孤立無援的狀況，不只在台灣，韓國的問題可能比台灣更嚴重。

狄志為表示，有人告訴他已經提早退休，有人說如果自己的孩子未來想當老師，第一個反應不是支持，而是勸退。甚至有老師已經轉到補教業，因為至少在補習班裡，大部分學生是願意學習的。老師把課上好，學生願意吸收，彼此的關係相對單純。但在體制內的學校，很多老師面對的已經不只是教學。有老師告訴他，現在最大的問題不是工作累，而是愈來愈不像老師，受教權一直被強調，每天有回覆完家長的Line，但老師的管教空間卻愈來愈小。

現在教師的困境，要面對問題學生、應付恐龍家長、處理行政工作、寫各種報告紀錄、面對投訴與檢舉。狄志為表示，有些老師甚至進教室之前，都不知道今天會不會又出什麼狀況。當老師每天都在擔心一句話會不會被錄音、一個動作會不會被放大檢視、一個管教行為會不會引發家長抗議的時候，又怎麼能把全部心力放在教學上？

他說，更無奈的是，很多第一線老師都有一種孤軍奮戰的感覺。出了問題先檢討老師、有爭議先要求老師說明；久而久之，願意管的老師變少了，敢管的老師更少了。

「因為管得多有風險，不管反而比較安全」。狄志為表示，但教育最可怕的，不是老師不會教。而是老師明明看見問題，卻因為擔心後續的麻煩而選擇沉默。而那些安安靜靜想讀書、想努力、想靠自己改變人生的孩子，反而成了最大的受害者。

狄志為表示，他不認為老師永遠是對的，老師、學生、家長都有可能犯錯。但一個健康的教育環境，不能只保護學生，卻忘了保護老師。當老師失去了尊嚴，教育本身也會慢慢受傷。真正重要的，還是家庭、學校和社會能不能站在同一個方向。孩子需要被愛，也需要被教導、需要被理解，也需要知道什麼是規矩、什麼是界線。

「很多時候，老師不是不願意管，而是不知道該怎麼管」。狄志為表示，不是沒有熱忱，而是在一次又一次的衝突與消耗中慢慢失去了力氣。

他說，如果看完這部劇，讓一些恐龍家長願意多站在老師的角度想一想，多給老師一些尊重與信任，這部劇就有它的價值。也很推薦老師們看看，至少在追劇的過程裡會發現，原來遇到問題學生、面對不理性的家長、承受外界誤解與壓力的，不只有自己；原來這些問題不只發生在台灣，也不只發生在自己的學校，那種「有人懂你」的感覺，或許就是一種安慰。真希望現實生活中，有像劇中的「教權保護局」，保護一些老師的權利。