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屏東萬丹百年老校社皮國小畢業禮物 單車伴畢業生邁向下個階段
屏東萬丹鄉百年老校社皮國小今年畢業生有個特別禮物，家長會長李秉庭同時是中華民國汽車材料保養商業聯合總會副理事長，送給今年畢業生一輛單車、單車安全帽，作為畢業禮物，陪伴孩子們邁向人生下個階段。
縣議員許展維說，雖然昨天下雨，趁著雨停的空檔，學生們展開單車巡禮，從學校出發騎到萬丹國中，象徵邁向人生的下個階段。
社皮國小創立於民國前2年4月27日，名為「阿猴公學校社皮分校」，為四年的學制，民國四年時改為6年的學制，獨立為「社皮公學校」建校至今已117年。
小朋友收到單車畢業禮物超開心，許展維提到，今年畢業生特別幸福，家長會長贊助下，送給今年畢業生共81名學生們，每人一輛全新腳踏車，希望陪伴孩子邁向人生下一個階段，也為百年老校增添溫暖。
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