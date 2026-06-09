新北5178名學子獲市長獎 侯友宜樂當人形立牌要拍4天
新北市長侯友宜今午出席114學年度市長獎首場表揚活動，今年共有5178位優秀學子榮獲殊榮，侯友宜在場給予所有獲獎同學嘉勉，也配合學生各種姿勢合影拍照，無論是手比愛心、咬金牌或自拍均來者不拒，侯友宜也形同最佳人形立牌，頒獎典禮現場充滿歡樂氣氛。
侯友宜在開場致詞表示，看見新北學子在學業、技藝、品格及克服逆境等領域大放異彩，深受感動，也感謝師長與家長陪伴，更鼓勵同學持續追求卓越，現在的你們就是新北市最大的榮耀，未來更美好的台灣就要靠在場的同學創造，期許同學帶著良善品格與積極態度，勇敢迎向人生下一階段。
教育局說明，本學年度獲獎學生包含高中職999人、國中1551人、國小2021人，另有適性市長獎193人、品學模範市長獎代表384人及優秀身心障礙學生30人。表揚活動除了今明兩天，另有29日及30日共4場記錄畢業生光榮時刻。
獲獎的畢業生代表新北高工資訊科許邵安，過去透過適性安置入學，在高一即考取兩張國家丙級技術士證照，更勇奪勞動部全國身心障礙者技能競賽「網頁設計」金牌，成為自我突破的最佳寫照。
另錦和高中陳柏宇同學雖面臨環境挑戰，依舊保持校內成績名列前茅，不僅在生物學科能力競賽中獲獎，更積極參與服務，培訓成為新北市防災士，兼具學業實力與社會責任。
體育表現亮眼的光榮國中「百米飛人」陳予澤在全中運賽場一舉包辦5面金牌、打破2項大會紀錄，展現強大心理素質。三峽國中蔣雨希則繼國小後再獲品學模範市長獎，在國語文演說、英文菁英盃及田徑場上皆有斬獲，展現全方位自律與毅力。
教育局強調，每位獲獎者都是新北多元教育的實證，未來將持續投入資源，提供完善支持系統，陪伴每位孩子在適合自己的道路上穩健成長。
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