豪大雨警報 台中和平國中原訂明天畢業典禮延到11日下午舉行

豪大雨警報影響，台中市山區今天開始下大雨，中橫便道今天上午及中午的通行班次暫停開放，今天下午4點30分的通行班次預計也會取消；台中市和平國中原訂明天的畢業典禮，校方宣布延至11日下午舉行。

中央氣象署昨晚發布豪大雨警報，預估台中市山區今天有局部大雨或豪雨，台中和平山區今天上午雨勢大，已達到停班課標準。

在山區的和平國中也因和平豪大雨警報，今天在臉書公告今天和明天山區雨勢預估最大，考量山區安全，原定明天的第56屆畢業典禮，天候因素延至6月11日下午2時舉行。

豪大雨警報影響，台中市和平國中原訂明天的畢業典禮，校方宣布延至11日下午舉行。圖／取自和平國中臉書