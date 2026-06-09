快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

豪大雨警報 台中和平國中原訂明天畢業典禮延到11日下午舉行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
畢業生示意圖。圖／AI生成
畢業生示意圖。圖／AI生成

豪大雨警報影響，台中市山區今天開始下大雨，中橫便道今天上午及中午的通行班次暫停開放，今天下午4點30分的通行班次預計也會取消；台中市和平國中原訂明天的畢業典禮，校方宣布延至11日下午舉行。

中央氣象署昨晚發布豪大雨警報，預估台中市山區今天有局部大雨或豪雨，台中和平山區今天上午雨勢大，已達到停班課標準。

在山區的和平國中也因和平豪大雨警報，今天在臉書公告今天和明天山區雨勢預估最大，考量山區安全，原定明天的第56屆畢業典禮，天候因素延至6月11日下午2時舉行。

豪大雨警報影響，台中市和平國中原訂明天的畢業典禮，校方宣布延至11日下午舉行。圖／取自和平國中臉書
豪大雨警報影響，台中市和平國中原訂明天的畢業典禮，校方宣布延至11日下午舉行。圖／取自和平國中臉書

台中 畢業典禮 和平 豪雨

延伸閱讀

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐下到明晚

最新風雨預測曝 8縣市山區明天達停班課標準

台中和平山區今晚雨勢不大 明早決定是否停班課

嘉義縣5山區鄉鎮豪雨達停班課標準…明天停班停課 其餘鄉鎮市正常

相關新聞

國中生看《鐵拳教育》竟喊「學到了」 老師嚇壞：根本是搗亂靈感

由Netflix打造的全新原創韓國劇集《鐵拳教育》，描述韓國當前崩壞的校園現況，引發網友們熱議。一名國中老師發文，稱近期聽聞國中生在聊《鐵拳教育》的劇情，居然有學生說：「原來可以這樣弄老師」，讓他感到頭皮發麻

吳宗憲拋「校安四核心」義交導護、專責人力搭AI 守護平安上下學

近來國內因外人侵入校園騷擾或霸凌、暴力等事件頻傳，宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出守護師生的校安政策，未來將透過義交進駐、專責校安人力及AI科技防護網等措施，打造更完整的校園安全，先從高風險學校實施再逐步擴大，評估過經費絕對可行。

新北5178名學子獲市長獎 侯友宜樂當人形立牌要拍4天

新北市長侯友宜今午出席114學年度市長獎首場表揚活動，今年共有5178位優秀學子榮獲殊榮，侯友宜在場給予所有獲獎同學嘉勉，也配合學生各種姿勢合影拍照，無論是手比愛心、咬金牌或自拍均來者不拒，侯友宜也形同最佳人形立牌，頒獎典禮現場充滿歡樂氣氛。

嘉縣免費營養午餐 研議納入協同中學國中部

嘉義縣今年9月起將針對9年義務教育縣立學校實施學生免費營養午餐，但縣內尚有私立協同中學與嘉科實中國中部以下學生未納入；教...

教育部邀高中師生踏查綠島 探人權與轉型正義歷史

教育部6月邀請高中師生走訪國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區，實地踏查十三中隊、綠洲山莊、新生訓導處及人權紀念碑等重要歷...

會考放榜嘉義區高中招生戰開打 少子化搶才AI半導體特色班成新戰場

國中教育會考成績日前公布，嘉市4所公私立中學共7名考生，拿下5A10++作文六級分，並列全國榜首，嘉義區高中職免試入學18至25日開放網路志願選填，26至29日報名，7月7日放榜、7月9日報到。少子化浪潮，高中職校招生搶才起跑，競爭激烈。今年嘉義區就學機會率高達150%，遠高於教育部可調降班級人數120%門檻，招生名額遠大於學生數，生源有限，各校推出特色課程實驗班，吸引優秀學生就讀，辦說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。