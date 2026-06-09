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嘉縣免費營養午餐 研議納入協同中學國中部

中央社／ 嘉義縣9日電
嘉義縣今年9月起將針對9年義務教育縣立學校實施學生免費營養午餐，但縣內尚有私立協同中學與嘉科實中國中部以下學生未納入；教育處今天說，已核算經費研議補助。示意圖。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣今年9月起將針對9年義務教育縣立學校實施學生免費營養午餐，但縣內尚有私立協同中學與嘉科實中國中部以下學生未納入；教育處今天說，已核算經費研議補助。示意圖。圖／聯合報系資料照片

嘉義縣今年9月起將針對9年義務教育縣立學校實施學生免費營養午餐，但縣內尚有私立協同中學與嘉科實中國中部以下學生未納入；教育處今天說，已核算經費研議補助。

嘉義縣無黨籍議員何子凡今在議會定期會質詢指出，嘉義縣實施學生免費營養午餐，未將協同中學國中部學生納入，雖然協同的學生許多是嘉義市民，但也有數百名學生設籍在嘉義縣，希望縣府能一併補助。

嘉義縣教育處副處長顏廷育告訴中央社記者，已就協同中學與嘉科實中部分補助金額進行核算，每年需新台幣1900餘萬的補助；縣府目前正與嘉義市協調，若縣市一致同意補助私立學校國中部學生營養午餐，那就會施行。

顏廷育說，嘉義縣營養午餐免費政策預估受惠人數約2萬6000多人，以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出，這還不包括預估補助2間國立、私立學校的1900多萬。

嘉義市教育處針對此事表示，嘉義市所轄公立學校營養午餐補助對象目前已包含國立嘉義大學附設實驗小學，私立國中部已列追加預算。

營養午餐 嘉義

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