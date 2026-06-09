教育部邀高中師生踏查綠島 探人權與轉型正義歷史

教育部6月邀請高中師生走訪國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區，實地踏查十三中隊、綠洲山莊、新生訓導處及人權紀念碑等重要歷史場址，了解台灣的人權與轉型正義歷史。

教育部今天發布新聞稿指出，6月分起共辦理5梯次「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習活動，邀請高中教師及學生走進綠島。

不同於課本上的文字敘述，師生透過導覽與現地解說，親身踏入政治受難者曾經生活與被監禁的空間，在歷史現場感受威權統治時期的人權侵害及其對個人、家庭與社會造成的影響，讓記憶更具體和深刻。

活動中還安排「真人圖書館」，邀請政治受難者分享自身生命故事，從真實經驗中理解威權統治時期的人權處境，進一步體會當前民主自由環境的珍貴，認識台灣社會走向民主化歷程所付出的努力與代價。

教育部指出，轉型正義教育的重要意義，不僅在於認識歷史，更在於從歷史經驗中學習反思，理解民主社會中人權保障的重要。