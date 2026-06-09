鐵拳教育翻版？遭家長檢舉挨告都沒事 女老師痛批校事會議無止盡折磨

高雄一所國小女老師疑似因不堪校事會議壓力，日前發文詢問「學校最高的建築樓層？」校方依法啟動自殺傷害防治通報，由衛生局安置就醫。教育局表示，該師尚有案件仍在進行程序中，考量該師仍有負面情緒，調查程序已先行暫緩，以確保當事人身心安全。

據了解，1年半前，這名女老師遭匿名檢舉體罰學生，後來經行政調查控訴不成立，家長再提刑事告訴，檢察官簽結不起訴，不過，校方仍啟動後續的校園事件處理會議，密集調查與審議程序反覆進行，讓她承受巨大壓力。

校事會議後，她被認定「親師溝通不良」進入3個月輔導期，期間須接受輔導委員評估與輔導，去年遭記過處分，年度考績列乙等、考績獎金減半。

今年3月至5月，校方召開多場考核會、教評會，其中4月一場教評會討論停聘案外，5月25日至29日5天內，更對她連開3場會議。

她在臉書發文表示，最痛苦的不是處分，而是無止盡的重複，一場接著一場的調查會議，精神和意志被一層層耗盡， 對教育工作熱忱徹底耗竭，更形容自己像走在漫長黑夜看不到盡頭。

女老師隨後透露5月底再度收到通知，學校6月起將對她展開新一波的校事會議，這種無止盡的折磨合踐踏，「到底要把一個老師逼到什麼程度才願意停止？」

6月4日女師在臉書發文寫下「學校最高的建築樓層，好像是4樓，還是5樓？」校方獲悉後，緊急通報教育局，衛生局也啟動關心個案，當天將她送醫治療，目前仍在住院中。

對此，教育局回應，該師因近期與社群平台發表多則涉及自傷負面言論，學校依法啟動自殺傷害防治通報，6月4日經由警消單位協助安置就醫。

教育局表示，該師尚有案件於程序中，考量該師身心狀況，且不斷在社群平台發佈負面情緒文字，相關調查程序已先行暫緩，以確保當事人身心安全。

針對校事會議運作實務，也將會全面檢視，並提出改善精進，並呼籲中央改革制度，以保障教師專業權益，回歸教育初衷。