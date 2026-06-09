國中生看《鐵拳教育》竟喊「學到了」 老師嚇壞：根本是搗亂靈感

由Netflix打造的全新原創韓國劇集《鐵拳教育》，描述韓國當前崩壞的校園現況，引發網友們熱議。一名國中老師發文，稱近期聽聞國中生在聊《鐵拳教育》的劇情，居然有學生說：「原來可以這樣弄老師」，讓他感到頭皮發麻，並指出雖然該劇對大人來說具警惕作用，但給國中生看卻是「靈感來源」。此文一出讓許多網友擔憂台灣的教育，感嘆「老師不崩潰很難」。

Netflix韓劇《鐵拳教育》一上架就掀起高討論度，劇情以「教權保護局」介入失控校園為主軸，專門處理惡霸學生、恐龍家長、校園幫派與被壓到喘不過氣的老師，官方劇情介紹中也點出，當校園裡「尊重風氣蕩然無存」，一群顛覆傳統的督察便使出課本不會教的手段，犀利果斷恢復秩序。

一名國中老師在Threads發文，提到近日在學校聽到學生們討論《鐵拳教育》，有學生很興奮地說：「原來可以這樣弄老師」，讓他瞬間頭皮發麻。他表示大人追這部劇時關注的是教育問題，但在學生眼中，卻是學到其他捉弄老師的方法，簡直是在研究攻略。

原PO強調，國中生學習能力非常強，即使記不起來數學公式或英文單字，卻很擅長學習惡作劇的方法，甚至還會隨時間更新版本。他認為《鐵拳教育》本應是給社會警惕的韓劇，但如果給學生看，恐怕會成為惡作劇的靈感，加深老師們的困境。

此文一出，有網友曬出該劇的年齡分級，畫面中明確標示16歲以上才能觀看，讓許多網友感嘆家長沒管好小孩，「爸媽根本沒在管，就像《鬼滅之刃》一樣，一堆小孩已看過」、「超誇張，什麼樣的家長教育出什麼樣的孩子」。

也有網友提到學生捉弄老師的方式，不外乎就是一言不合投訴、性平、不適任、體罰或恐嚇等等，只要投訴家長就會來學校當面質問，導致校園師生對立很嚴重，「老師不崩潰很難」；還有家長說，現在國小學生甚至在學校摺「紙炮」、或用手指彈塑膠瓶蓋，用來彈到老師身上，過去的尊師重道儼然消失不見，可見台灣教育中仍然有諸多問題需要解決。

另有網友提議，政府提供孩子義務教育到高中，約花了140萬到220萬元不等，如果小孩不好好學習，就讓家長來賠償；甚至有網友提議台灣也設立一個「教保局」來保護老師，「當老師也被當成霸凌對象，教育有什麼意義？」

近年校園霸凌案件逐年漸增，校安通報加調查會議也讓行政端增添不少負擔。民進黨台北市長參選人沈伯洋提出引進「第三方機制」來舒緩老師在面對校園霸凌嚴重的問題，他以台北大學犯罪學研究所「橄欖枝中心」為例，就是專門在處理這一類的事件，第三方機制的介入是最關鍵的，不但能夠抽離，也可透過專業讓家長、老師安心，更能回歸教學現場專業，實質減壓教師工作。