會考放榜嘉義區高中招生戰開打 AI半導體特色班成新戰場

國中教育會考成績日前公布，嘉市4所公私立中學共7名考生，拿下5A10++作文六級分，並列全國榜首，嘉義區高中職免試入學18至25日開放網路志願選填，26至29日報名，7月7日放榜、7月9日報到。少子化浪潮，高中職校招生搶才起跑，競爭激烈。今年嘉義區就學機會率高達150%，遠高於教育部可調降班級人數120%門檻，招生名額遠大於學生數，生源有限，各校推出特色課程實驗班，吸引優秀學生就讀，辦說明會。

向來有「醫師搖籃」美譽的國立嘉義高中，除開辦科學班、數理資優班、語文資優班、高瞻雙語實驗班等，因應AI半導體產業發展趨勢，成立半導體實驗班，校友捐贈設備設半導體教室及晶片，培育科技人才，並設美術班、音樂班等多元課程，提供學生不同發展方向。

國立嘉義女中去年首度招收30名男學生，今年第2年招生，開辦特殊班有AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，加上原有數理資優班、人社資優班（原語文資優班）、舞蹈資優班，採資優普教課程融合。除嘉市兩所國立高中布局搶才，嘉縣新成立的嘉科實驗高中，以新建校舍師資設備，以及豐沛教育資源科技與雙語教育特色吸引學生。

嘉縣立永慶高中推出AI特色班程招生，竹崎高中發展在地特色教學，形成多元競爭局面。私立學校不甘示弱。包括興華、嘉華、協同、輔仁、宏仁，除主打國高中六年一貫完整升學規畫，祭出高額獎學金及升學輔導資源，吸引高分考生就讀。少子化，嘉義區高中每班人數由33人下修至32人，因應學生人數減少趨勢。儘管如此，整體招生名額充裕，使得各校必須透過特色課程、升學成果及校園資源展現競爭力。

教育界人士分析，隨著招生名額充足，家長與學生選校觀念逐漸改變，過去以明星高中為唯一目標不若以往，如今更多家庭重視學生興趣、學習特質及未來職涯規劃。無論是普通高中、高職、科技實驗班或特色課程，只要符合學生發展需求，都有機會成為升學首選。隨著免試入學志願選填即將展開，今年高中職招生競爭不僅是搶學生大戰，更是展現辦學特色與未來人才培育方向較勁。AI、半導體、醫藥科技等新興課程能否成功吸引優秀學子，將成為觀察嘉義教育發展的重要指標。

向來有「醫師搖籃」美譽的國立嘉義高中，除開辦科學班、數理資優班、語文資優班、高瞻雙語實驗班等，因應AI半導體產業發展趨勢，成立半導體實驗班，校友捐贈設備設半導體教室及晶片，培育科技人才，並設美術班、音樂班等多元課程，提供學生不同發展方向。圖／聯合報資料照片