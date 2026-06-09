校內土地公廟改造 串起社區一堂課
提到社區規畫師，許多人以為是具備證照的專業職業，新北市城鄉局表示，社區規畫是透過培力課程，從案例學習發想，集眾人之力，是由下而上的參與公共事務模式。無論是里長、校長或社區發展協會幹部，對地方環境有想法，都能透過提案參與社區改造，再結合市府提供的培訓、輔導與資源協助，讓構想逐步成真。
雙溪區上林國小便是一個典型例子。校長陳彥宏說，學校旁有一處名為「福永祠」的土地公廟，位置特殊，位於校園圍牆範圍內，卻是地方居民共同使用的信仰空間，學生每天上下學會經過，居民在節慶期間也會來參拜，串起在地情感。
陳彥宏說，校方將土地公文化納入課程規畫，並與社區居民合作環境改造。不僅重新粉刷廟體，也改善周邊地坪高低差，方便長者行走，同時把竹編工藝、製作祈福卡等在地文化元素帶進教學現場。學生、家長與居民共同油漆、彩繪及模型製作，讓改造工程成為一堂走出教室的地方課。
他表示，土地公廟是地方信仰中心，孩子們參與其中，許多家長也主動投入協助，形成跨世代共融氛圍，「有點像青銀共學的感覺」，讓居民對社區產生更多認同感。
福永祠周邊改造已完成兩期工程，陳彥宏認為仍有持續深化空間。未來除持續推廣土地公文化，也希望邀地方長輩進校園，將竹編等傳統手藝傳授給學生，讓社區規畫不只是環境改善，也是文化傳承平台。
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