從土地公廟到地方教室 國小校長用課程串起社區記憶

提到社區規畫師，許多人以為是具備證照的專業職業，但新北市城鄉局表示，社區規畫師是透過培力課程，從案例學習發想，集合社區眾人之力，促成環境空間愚陋改善，是一種由下而上的地方參與公共事務的成果展現。無論是里長、校長或是社區發展協會幹部，只要對地方環境有想法，都能透過提案參與社區改造，再結合市府提供的培訓、輔導與資源協助，將構想逐步落實。

雙溪區上林國小便是一個典型例子。校長陳彥宏表示，學校旁有一處名為「福永祠」的土地公廟，位置特殊，雖位於校園圍牆範圍內，卻屬於地方居民共同使用的信仰空間，學生每天上下學都會經過，也有不少居民在節慶期間前來參拜。

陳彥宏說，校方因此將土地公文化納入課程規畫，並與社區居民合作推動環境改造。過程中不僅重新粉刷廟體，也改善周邊地坪高低差，方便長者行走，同時把竹編工藝、祈福卡製作等在地文化元素帶進教學現場。學生、家長與居民共同參與油漆、彩繪及模型製作，讓改造工程成為一堂走出教室的地方課。

他表示，這項計畫推動過程中並未遭遇太多阻力，反而獲得家長與社區支持。由於土地公廟本就是地方重要信仰中心，加上孩子們參與其中，許多家長也主動投入協助，形成跨世代共同參與的氛圍，「有點像青銀共學的感覺」，讓居民對社區產生更多認同感。

目前福永祠周邊改造已完成兩期工程，但陳彥宏認為仍有持續深化空間。未來除了持續推廣土地公文化，也希望邀請地方長輩進入校園，將竹編等傳統手藝傳授給學生，讓社區規劃不只是環境改善，更成為文化傳承的平台。

陳彥宏表示，偏鄉社區與學校向來密不可分，未來希望持續透過課程與社區合作，把地方文化、居民參與及教育資源結合在一起，讓學校不只是教育場域，也成為地方發展的重要推動力量。

上林國小師生、家長及居民共同投入福永祠周邊環境改造，透過課程連結地方文化與社區營造。圖／上林國小校長陳彥宏提供

上林國小師生、家長及居民共同投入福永祠周邊環境改造，透過課程連結地方文化與社區營造。圖／上林國小校長陳彥宏提供

上林國小師生、家長及居民共同投入福永祠周邊環境改造，透過課程連結地方文化與社區營造。圖／上林國小校長陳彥宏提供

新北雙溪區上林國小校長陳彥宏說，希望透過課程與社區合作，讓學校成為地方文化傳承與社區發展的重要平台。圖／陳彥宏提供