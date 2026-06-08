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搶搭AI科技教育順風車 湖口高中AI實驗班招生說明會爆棚

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣立湖口高中7日辦理115學年度「AI實驗班」招生說明會，預計僅招收35名學生，現場湧入上百位國三學生與家長，反應相當熱絡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣立湖口高中7日辦理115學年度「AI實驗班」招生說明會，預計僅招收35名學生，現場湧入上百位國三學生與家長，反應相當熱絡。圖／新竹縣政府提供

隨著AI人工智慧浪潮席捲全球，AI教育已成為引領新世代人才發展的核心關鍵，新竹縣立湖口高中7日辦理115學年度「AI實驗班」招生說明會，預計僅招收35名學生，線上報名將於7月15日前截止，現場爆棚湧入上百位國三學生與家長，反應相當熱絡。

本次說明會由姜錢珠校長親自領航介紹辦學理念與前瞻發展藍圖，更有AI實驗班學長現身說法，展示「AI智慧菜譜」系統，並分享榮獲「文文盃全國科普聯賽」AI智聯感測組銀獎、半導體IC科普組佳績等卓越成果，展現將科技智慧與人文關懷緊密結合的精湛實作力，引來現場親師生的高度矚目與期待。

縣長楊文科表示，新竹縣作為台灣高科技產業的重鎮，具備得天獨厚的科技聚落優勢。縣府團隊近年積極推動智慧城市與科技教育，致力將新竹縣打造為「科技人才的搖籃」。他強調，湖口高中作為縣內首所發展AI特色的公立高中，其115學年度AI實驗班正是縣府落實科技教育向下紮根的重要指標。

教育局長蔡淑貞指出，湖口高中AI實驗班目前已積極與國立清華大學、國立陽明交通大學、國立台灣師範大學及國立台灣科技大學等國內頂尖學府展開跨校合作，共享頂尖師資與前沿課程資源。教育局將持續做學校最強大的後盾，協助推動半導體、AI及程式設計等拔尖特色課程，落實適性揚才的教育本質。

校方也特別提醒，實驗班甄選過程兼顧國中教育會考的學術基礎（初試），以及口試與資料審查的實作潛力（複試），凡透過竹苗區免試入學錄取湖口高中普通科的優秀同學，皆可於7月15日前報名，歡迎有志學子把握機會，共同翻開科技教育的新篇章。

新竹縣 AI

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