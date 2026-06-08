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柳營重溪國小畢業生貼心雨中情 走訪社區探望長輩送暖

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市柳營區重溪國小今天辦理畢業生社區巡禮活動，學生們貼心陪伴長輩，藉由遊戲互動，更添溫馨。記者謝進盛／翻攝
台南市柳營區重溪國小今天辦理畢業生社區巡禮活動，學生們貼心陪伴長輩，藉由遊戲互動，更添溫馨。記者謝進盛／翻攝

台南市柳營區重溪國小今天辦理畢業生社區巡禮活動，15名學生在師長開車接送下，冒雨走訪社區長照據點問候長輩與社區廟宇，學生們貼心陪伴長輩，藉由遊戲互動，更添溫馨。

把握畢業前夕，15名應屆畢業生今上午在校長吳建邦及師長帶領，前往真武宮、順天府、明聖殿及法主宮等地方信仰中心參訪。透過與廟宇主委及地方人士交流，學生進一步了解家鄉歷史脈絡與宗教文化，也藉此感謝社區長期以來對學校及學生成長支持。

一行人隨後前往小腳腿活動中心關懷據點及日照中心進行服務學習活動，先由5名學生代表朗誦祝福語，向長輩表達感謝與祝福，隨後學生們主動陪伴長輩聊天，並協助按摩肩頸、搥背舒緩疲勞，現場氣氛溫馨。

學生們也事先安排兩項適合長輩參與遊戲。其中「終極密碼」由學生設計數字提示卡及遊戲看板，引導長輩透過推理猜出答案。負責規畫的六年甲班學生簡宥嘉表示，原本團隊打算安排繪畫活動，但考量時間限制，經討論後改以節奏較快、互動性較高的猜數字遊戲進行，希望讓長輩能在輕鬆的氛圍中動腦思考。

「爺爺奶奶擲球趣」則由學生帶領長輩進行投擲挑戰，將樂樂棒球投入籃子中並計算得分。學生連崇耀表示，設計這項活動想法是希望透過簡單肢體動作，鼓勵長輩活動筋骨、訓練肌耐力，也增加參與感與成就感。

而現場不時傳出笑聲與掌聲，透過遊戲互動，更讓長輩們開心說，已經好久沒有如此開心哈哈大笑了。

校長吳建邦表示，社區巡禮是學校畢業系列活動重要內容，希望學生在離開國小前，能重新認識自己成長土地，透過實際行動回饋社區。

台南市柳營區重溪國小今天辦理畢業生社區巡禮活動，學生們貼心陪伴長輩，藉由遊戲互動，更添溫馨。記者謝進盛／翻攝
台南市柳營區重溪國小今天辦理畢業生社區巡禮活動，學生們貼心陪伴長輩，藉由遊戲互動，更添溫馨。記者謝進盛／翻攝

台南 長輩 長照

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