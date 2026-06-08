桃園營養午餐米其林美食爭霸 芝麻雞翅等餐點受歡迎

桃園市教育局日前在萬能科技大學，舉辦「午餐在地食材鈣健康」校園米其林美食爭霸，21日頒獎。實作決賽時，副市長蘇俊賓也到場為選手打氣，並表示美食大賽，除了希望把好的備餐經驗良性交流，另一方面也藉此感謝在第一線守護學生健康，創造更多幸福感的廚師、營養師。

蘇俊賓指出，桃園有一群非常可愛的營養師、廚師，在校園不斷創新，帶給學生營養健康又安心的餐食，比賽現場有廚師告訴他，每天和營養師絞盡腦汁，為的是給學生的菜單多一點變化。也有其他廚師提到學校營養午餐後，一定去看廚餘桶，看看哪些菜色比較受歡迎，哪些不受歡迎再來調整，如果能把小朋友平常不太喜歡的茄子、紅蘿蔔留在菜色中，小朋友還願意接受，這很有成就感。

校園米其林美食爭霸今年是第二屆，上一屆有40校80位廚師及營養師報名，今年48校、96位參賽者，最後只有12校晉級決選，蘇俊賓與校園美食魔法師交流，聽他們如何用巧思創作新料理。他也認出有幾位是去年比賽的熟面孔，像宋屋國小的吳軍翰、黃秀琪與新明國小的許智傑、張嘉敏等，依然維持高水準表現；也有幾位是新加入的高手，擺出來的菜色也精采豐盛不容小覷

蘇俊賓指出，今年校園米其林美食爭霸賽特色之一，就是秘密客機制，評審委員不預期走訪校園，評鑑學校廚房的日常水準，這次的秘密客評鑑目標，是首度參賽的觀音高中廚師王星樺與營養師陳宥齡獲獎，他們掌握讓色彩繽紛的食材，大小適中好入口，並且搭配學生接受度高的乳酪絲、海帶芽等營養高鈣秘訣，獲評審委員肯定。

另外，大溪區仁和國小也得到學生票選最高票的人氣獎，廚師李貴英、營養師邱書敏跟蘇俊賓分享，他們的秘密武器、流量密碼是芝麻雞翅，高鈣的芝麻撒在滑順可口的雞翅上，同學們十分買單，每次都不會有剩。

教育局表示，競賽目的為提升學校廚師專業能力，透過比賽與觀摩舞台讓廚師一展長才，並結合市府推動的「生生喝鮮乳—桃園鈣健康」政策，營造「午餐＋乳品」鈣質補充營養的黃金加乘；實作時也要求採用桃園在地、當季優良農產品，創作高鈣健康食譜。

桃園市校園米其林美食爭霸賽訂21日頒獎。圖／新聞處提供

蘇俊賓仔細看、聽營養師、主廚分享心得。圖／新聞處提供

教育局副局長賴銀奎（右起）、副市長蘇俊賓為進入決賽的學校廚師、營養師加油。圖／新聞處提供