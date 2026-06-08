北市「教育三箭」 國中小加碼發行政獎金、增300行政專責人力

台北市長蔣萬安年初推動教育三箭，並將增聘校園行政人力，讓教師能回歸教學專業，教育局也表示，行政人力依各國中小班級數增聘1至3人不等，第一波預計增聘303人，將於8月到位。此外先前被中央打槍加碼行政激勵獎金，也已完成修法發放，預計受益人數約4000多人。兩者增加預算逾1.3億元。

教育局表示，現行除配合中央發放每月1000至2000元不等「教師行政工作獎金」外，先前考量北市教師兼任行政職務者須辦理各項教育創新政策，額外給予激勵獎金校長每月3000元、處室主任每月2000元、組長每月1000元。局長湯志民表示，先前提送中央被要求重新修訂發放要點，已於上周完成，目前已開始發放，並將追溯自2024年9月1日起實施生效，預計受惠4000人。

湯志民說，除了在獎金上加碼給予激勵外，為減緩教師兼任行政壓力，教育局也投入7000萬增聘專職行政人力，今年8月起針對國中小依各校班級規模，分別增置1至3人不等編制外專責行政人力，預計全市將實質增置303人，由學校自行針對需求徵才，確實落實行政專職化，將行政庶務交給專責人力，讓教師回歸教學專業。

由於行政人力未來不需由教師來擔任，有家長也擔心有校安疑慮，湯志民則表示，進入校園工作本身在審查上就會較為嚴格，包含人資單位也會有性平、社政、警政系統確保進入校園工作者沒有相關案底，才能進入校園，確保學生有安全學習環境。

教育局也補充，除了增聘人力及加碼行政獎勵金外，軟體制度上也全面提升包含教師免費諮商服務次數及據點都將增加，此外，為讓教師在校園中也有舒適的休息空間，也將全面擴大高中以下學校教師專業發展空間2.0的建置規模，預計每校補助最高145萬元，並於3年內達成校校皆有教師空間目標。