雲林數位教學再進化 日本AI名師鈴木秀樹跨海交流

日本東京大學附小也是日本AI教育專家鈴木秀樹今天受邀到土庫國小，交流AI數位教學實務，並走進教室和學生對話，讓小朋友了解日本小學AI教育現況，鈴木對雲林發展AI教育的用心表示肯定。校方表示，縣內智慧教學硬體已漸到位，期待透過國際交流建構更完善的教學軟體，優化未來AI教育。

土庫國小校長陳明誌說，校方近年來積極推動數位教學，不僅是最早擁有生生有平板，且建立校園雲、網路頻寬擴大、強化網速等數位硬體也均到位，同時開辦科技教學嘉年華會，帶動全校師生AI風潮，已見成效。

為揵立該校成為全縣ＡI教學示範基地，縣府特邀請日本AI教育權威專家鈴木秀樹到校交流，並以「未來藍圖，AI教育新脈動」為題舉行論壇，結合資訊科技競賽成果表揚，展現雲林推動AI教育、智慧校園與數位治理成果。

鈴木秀樹除帶領學生AI互動應用體驗，更走進教室分享日本推動AI教育與數位學習經驗，吸引許多教師到場觀課。同時也與雲林科技大學及縣府團隊舉行AI教育論壇，對AI融入教學、校園治理及教師行政減負等議題交流。

論壇中，台日雙方均認為AI工具日益普及，學校教育更應重視學生思辨、問題解決與數位素養能力的培養，協助教師善用AI工具，讓教育回歸教學本質。

鈴木秀樹更走進教室透過翻譯直接和學生對話，講解日本校園生活與AI教育，同時和學生以AI生成共同完成台灣的校園生活特色傳回日本，彼此了解台日校園生活與教育的差異，也讓鈴木感受台灣孩子AI教育成果。

縣長張麗善表示，雲林積極推動數位轉型，成為六都以外唯一獲得ICF國際智慧城市認證與獎項，未來將持續與國際合作，深化AI科技與數位學習應用，建構智慧校園與AI教育發展藍圖，迎向未來教育新趨勢。

日本東京大學附設小學AI教育專家鈴木秀樹走進土庫國小教室，和台灣學生直接對話交流，氣氛熱絡，學生頻頻發問互動，收獲良多。記者蔡維斌／攝影

日本東京大學附設小學AI教育專家鈴木秀樹走進土庫國小教室，和台灣學生直接對話交流，氣氛熱絡，學生頻頻發問互動，收獲良多。記者蔡維斌／攝影

日本東京大學附設小學AI教育專家鈴木秀樹走進土庫國小教室，和台灣學生直接對話交流，氣氛熱絡，學生頻頻發問互動，收獲良多。記者蔡維斌／攝影

日本東京大學附設小學AI教育專家鈴木秀樹走進土庫國小教室，就日本校園生活和AI教育現況，和台灣學生直接對話、交流。記者蔡維斌／攝影