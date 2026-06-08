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踩著單車送暖去 台南家齊高中師生輪行百里做公益

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南家齊高中近期舉辦「海角山崖輪行送愛」騎乘活動，30多位師生以自行車作為學習載具，展開為期1天，結合環境教育、人文探索與公益服務的深度旅程。圖／家齊高中提供
台南家齊高中近期舉辦「海角山崖輪行送愛」騎乘活動，30多位師生以自行車作為學習載具，展開為期1天，結合環境教育、人文探索與公益服務的深度旅程。圖／家齊高中提供

為響應世界單車日，台南家齊高中近期舉辦「海角山崖輪行送愛」騎乘活動，30多位師生以自行車作為學習載具，展開為期1天，且結合環境教育、人文探索與公益服務的深度旅程，同時落實戶外教育與行動學習精神。

家齊高中表示，此次活動騎乘路線橫跨台南、高雄及屏東地區，沿途走訪旗山老街、美濃民俗村及田寮月世界等知名自然與人文景點，由老師帶領學生透過實地踏查與導覽學習，深入認識地方歷史文化與地景特色，騎乘過程中也培養體能、毅力與團隊合作精神。

此外，活動也結合公益服務行動，由校方事先募集日常生活用品，讓學生親自將物資送達並捐贈予屏東縣私立基督教信望愛家園，藉由實際行動關懷弱勢族群，並與家園工作人員交流，了解社福機構的服務內容與需求，同時傳遞溫暖與祝福。

參與的學生提到，一路上雖然有上坡和天氣不穩定的考驗，但看到大家互相鼓勵完成旅程，覺得非常有成就感，而到了信望愛家園捐贈物資時，也讓自己體會到，原來可以透過小小的力量幫助到別人。

家齊高中強調，學校長期推動戶外教育與服務學習課程，希望透過跨領域的實作活動，引導學生走出教室、親近土地，並培養關懷社會的公民素養，本次「海角山崖輪行送愛」活動結合世界單車日精神，讓學生在騎乘中挑戰自我、探索地方文化，更透過公益服務實踐愛與責任，展現學生熱情服務、勇於行動的青春風采。

台南家齊高中近期舉辦「海角山崖輪行送愛」騎乘活動，除深入認識地方歷史文化與地景外，活動也結合公益服務行動，讓學生親自將物資送達並捐贈予屏東縣私立基督教信望愛家園。圖／家齊高中提供
台南家齊高中近期舉辦「海角山崖輪行送愛」騎乘活動，除深入認識地方歷史文化與地景外，活動也結合公益服務行動，讓學生親自將物資送達並捐贈予屏東縣私立基督教信望愛家園。圖／家齊高中提供

單車 公益 台南

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