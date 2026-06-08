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彰化會考全縣18人滿級分 藝才體育生也拚出高分榜

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國中教育會考成績公布，彰化市彰安國中美術班有5名學生考出40級分（5A5+）以上高分，體育班也有近半數學生可望達到彰化高中、彰化女中錄取標準，打破外界對才藝班學生難兼顧課業的刻板印象。圖／彰安國中提供
國中教育會考成績公布，彰化市彰安國中美術班有5名學生考出40級分（5A5+）以上高分，體育班也有近半數學生可望達到彰化高中、彰化女中錄取標準，打破外界對才藝班學生難兼顧課業的刻板印象。圖／彰安國中提供

今年國中教育會考成績，彰化縣共有18名學生考出45級分滿級分（5A++）佳績，其中4人寫作測驗獲得最高6級分。除了頂尖學生表現亮眼外，彰安國中美術班有5名學生考出40級分（5A5+）以上高分，體育班也有近半數學生可望達到彰化高中、彰化女中錄取標準，打破外界對才藝班學生難兼顧課業的刻板印象。

獲得5A++及寫作測驗6級分的彰泰國中學生李沅錄，平時主動整理各科重點，建立適合自己的高效率學習方法，教師團隊也利用午休時間加強作文指導與科學邏輯訓練，協助學生精進能力。李沅錄同時是班級大隊接力隊的重要成員，肩負最後一棒重任，並與隊友共同拿下全縣第三名佳績，展現均衡發展的學習成果。

彰興國中獲得5A++及寫作測驗6級分的廖恆毅，熱愛文史與數理領域，曾獲國家地理知識大競賽全國金牌，在校期間也經常主動協助同學解決課業問題。同樣考出45級分滿級分的林以樂未曾補習，會考結束後成立「小星興服務隊」，持續留校協助七年級學弟妹課業輔導；而幾乎每天最早到校的黃苡絜，總是積極向師長請益、追根究柢，並期許未來能在國際舞台傳遞台灣的溫暖與善良。

彰興國中指出，這群在學習路上相伴的學生，今年也全數錄取彰化高中科學班。

彰安國中美術班今年同樣繳出亮眼成績單。導師黃雅慧表示，班上共有5名學生考出40級分以上佳績，學生長期投入美術專業訓練，仍能兼顧課業表現；此外，班上也有5人寫作測驗拿下6級分滿分，展現優異的人文素養與表達能力。

體育班表現也不遑多讓，導師藍聖淳指出，曲棍球、籃球及田徑隊學生在密集訓練之餘，仍能兼顧課業學習，近半數學生有望達到彰中、彰女錄取標準。

彰化縣政府教育處表示，若考生對會考成績有疑義，可向彰化女中申請成績複查。免試入學則將於6月18日開放個人序位查詢並公告實際招生名額，並於6月18日至24日中午12時前完成網路志願選填，預計7月7日放榜。

滿級分 彰化 彰化縣 國中會考 115會考

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