國中會考基北區名校落點下滑 專家點出一關鍵主因

國中教育會考近日成績公布，各家落點分析也紛紛曝光，但有網友發現有不少老牌名校分數有所下滑，其中基北區如中正高中、景美高中過去被視為明星學校，但近年排名下滑跌出前十志願，專家、家長直言，現在選校不在全然以分數來看，不少家長、孩子填選志願學校地點、便利性都是考慮因素，呼籲學生不能單從成績去選校，而是整體性去看學校的規畫與發展。

115國中教育會考成績自5日起開放查詢，升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，新北板橋高中則是28.6分，不過有網友指出過去景美女中、中正高中過去也是高分名校，近年卻逐漸轉型為社區高中，但現在落點預估22-23分，也引發討論。

事實上，景美女中過去就曾因此被討論，當時校長周寤竹曾發公開信回應，分數不能夠代表一個人的價值跟定位，也不應用單一目標，定義所有學校的成功跟失敗。

也有家長指出，每個學校都有特色，因此國中端在選高中時，已經不如以前完全用分數來排名，考量的會是交通和距離，學校地點、便利性都是考慮因素，仍要整體性去看學校的規畫與發展，許多學校都有優秀、通盤性的規畫，在選填志願不要光看分數，畢竟很多學校可能落在同一區間，但不代表他們都一樣或都不好，一概而論去推翻是有點可惜，畢竟每間學校有其特色。