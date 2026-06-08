遲來55年的畢業證書 67歲罹癌嬤重返校園「想為自己活一次」
高雄市林園高中國中進修部的67歲學生顏翁梅雀罹患乳癌，復發轉移歷經化療、電療與三次手術，仍堅持完成學業，今年畢業典禮，她坐著輪椅、身穿畢業袍出席畢業典禮，手握晚了近一甲子的畢業證書，圓了年少未竟的求學夢，更獲畢業班模範生表揚，寫下最動人的佳話。
顏翁梅雀出生在清寒家庭，12歲那年，為了分擔家計與照顧弟妹，被迫提早離開校園，當時還未達法定工作年齡的她，年幼的她進入工廠工作，把讀書機會留給弟妹。
多年後，弟弟翁明才一路完成高等教育，赴美攻讀研究所，返台後進入大型保險公司任職，談起姊姊始終感念在心，認為自己的人生與成就，都建立在姊姊當年犧牲求學機會的成全之上。
18歲那年，顏翁梅雀重回校園，進入國中夜校補讀學業，卻在國三時懷孕休學，人生再度轉彎，此後的人生重心全放在家庭，靠賣麵養活一家人，青春歲月全奉獻給家庭。
數十年來，照顧父母、養育子女、幫忙帶孫，直到4年前被診斷罹患乳癌，讓她重新思考人生「如果人生還有時間，最想完成什麼夢想？」答案就是讀書。
完成化療與電療後，她報名林園高中國中進修部，重拾放下超過半世紀的課本，然而命運並未因此停止考驗，國三寒假期間，癌症復發並骨轉移，造成兩度髖骨骨折，短短3個月內接受3次手術，疼痛與化療副作用反覆折磨她，再度掉光頭髮。
即使如此，她心裡惦記的仍是學校，進修部主任邱齡嬅回憶，顏翁梅雀身體虛弱，卻仍堅持完成學業，還當選模範生。
邱齡嬅說，3年來她把生活與學習歷程記錄成一篇篇文章，從最初錯字連篇、文句不通，到如今能夠文通字順地表達心情與感受，一步一腳印的成長。
一路陪伴她的女兒顏加菁欣慰說，母親重回學校整個人都改變，過去總是把家人擺在第一位，如今找到屬於自己的生活重心，找回自信與生命的熱情。
上周五畢業典禮，顏翁梅雀堅持到校領獎，她坐著輪椅在家人陪伴下緩緩來到台前，帶著笑容接受模範生表揚，台下掌聲持續許久，不少師生感動紅了眼眶。
顏翁梅雀說，想為自己活一次、完成沒做到的事，回到學校上課很快樂，每天都很期待到教室跟同學學習、聊天，雖然治療過程辛苦，但從沒想過放棄，這是她等了55年的夢想。
校長陳冠璋表示，顏翁梅雀因貧窮失學，因家庭中斷夢想，也曾因癌症跌入低谷，但她用自己的生命故事告訴大家，學習不受年齡限制，遭遇疾病與挫折，只要不放棄仍能達成目標。
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