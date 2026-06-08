台中大甲高中學生赴韓交流 共學共餐實地互動
國立大甲高中30名學生自4日起，展開5天4夜的韓國教育文化交流，實地走入韓國高中課堂，體驗當地教育體制與課程，並共享午餐，了解彼此文化特色，以跨境合作擴展國際視野。
台中市大甲高中展開韓國教育文化交流旅行，由校長高榮利率領校內高一及高二等30名優秀學生參與。大甲高中今天透過文字稿表示，學校為台中市海線地方的社區型綜合高中，相較都市型高中缺乏國際教育資源，盼跨境實地觀摩，擴大教育視野。
參訪團在5日前往首爾市西大門區的韓國漢城華僑中學（Seoul Overseas Chinese High School），進行學術與文化交流。該所華僑首爾學校是由台灣人在韓國創立的高中，學生可用韓語、英語及華語進行溝通。該校發函邀請期盼藉由互動式學習活動，為兩校學生開闊多元文化視角。
參訪學生在校方安排下，走入韓國高中的課堂，體驗當地教育體制與多元課程，並與在地學生共享校內團膳午餐；透過共同學習與用餐的實地互動，增進雙方對彼此教育環境與文化生活型態的深刻體會。
高榮利指出，為培育具備全球視野的多元人才，期盼透過實地走訪與跨國校際互動，增長學生的國際見聞、建立跨國情誼，在互動中提升國際教育學習力，為學子未來的跨境生涯規劃與全人發展，注入新動能。
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