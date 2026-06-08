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廣角鏡／不一樣的成年禮
「台江青春伴行」日前登場，來自台南和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等八校近二百名親師生，自海尾朝皇宮沿著百年魚塭小徑，徒步十八公里走讀台江四百年來的歷史文化及環境生態，完成別具意義的家鄉成年禮。
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