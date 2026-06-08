廣角鏡／蔣市長與市長獎兒子自拍

北市長蔣萬安今赴大安高工頒獎給今年國中「市長獎」畢業生，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」秒變老爸，兩人俏皮互動。網友在社群Threads熱議，有網友問，蔣得立跟蔣萬安比的手勢是什麼？有網友回「西格瑪」，其他人大讚「超好玩，爸爸懂年輕人的梗」、「這對父子CP，也太好磕惹～」

2026-06-07 20:36