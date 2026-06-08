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廣角鏡／蔣市長與市長獎兒子自拍
北市長蔣萬安昨赴大安高工頒獎給國中市長獎畢業生，大兒子蔣得立（右）是今年市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己兒子「市長秒變老爸」，兩人俏皮互動。蔣萬安除給蔣得立大大擁抱，蔣得立也拿出手機跟老爸玩自拍，父子一同做出「西格瑪」手勢，模樣相當俏皮。官方合照時，蔣還刻意比了一下蔣得立身高，已經比爸爸高，露出驕傲、開心表情。
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