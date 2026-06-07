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基因太強！蔣萬安頒市長獎給兒俏皮自拍 網讚：高又帥果然是遺傳到市長
北市長蔣萬安今赴大安高工頒獎給今年國中「市長獎」畢業生，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」秒變老爸，兩人俏皮互動。網友在社群Threads熱議，有網友問，蔣得立跟蔣萬安比的手勢是什麼？有網友回「西格瑪」，其他人大讚「超好玩，爸爸懂年輕人的梗」、「這對父子CP，也太好磕惹～」
今年蔣萬安大兒子蔣得立國中畢業，蔣萬安親手頒市長獎給兒子，蔣萬安秒從市長身分變成老爸，兩人也默契十足，蔣得立拿出手機跟爸爸玩自拍，蔣也秒變家長耍「俏皮」，跟著大兒子用食指先比出「噓、不講話」的動作，再一起用食指比臉頰下顎線。官方合照時，蔣萬安還刻意比了一下蔣得立的身高，已經比老爸高，忍不住露出驕傲開心表情。
網友大讚蔣萬安的兒子已經長大了，大讚「兒子高又帥，果然是有遺傳到蔣市長的基因」；還有網友說，「蔣萬安兒子國中畢業了，還是籃球校隊，身高竟然比老爸還高」；網友大讚，「真的是遺傳到優質基因！」
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