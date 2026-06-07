中港國小棒球隊奪全國冠軍 議長蔣根煌贈獎勵金應援

新北市中港國小棒球隊日前參加華南金控盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，並有數名球員入選國家代表隊培訓名單，有機會披上中華隊戰袍出征杭州U12亞洲少棒錦標賽。新北市議長蔣根煌今天頒贈5萬元獎勵金，鼓勵該校棒球隊再創佳績，

身兼新北市體育總會會長的蔣根煌議長表示，華南金控盃全國少棒錦標賽是國家代表隊選拔重要的指標，中港國小棒球隊一路過關斬將，勇奪冠軍，堅強的實力反映出球員平時刻苦訓練及教練用心指導的成果。

除了頒贈獎勵金，蔣根煌也承諾將持續督促市府優化體育政策、改善訓練場館的軟硬體設施，並為選手們爭取更多權益，讓選手無後顧之憂地投入每一場比賽，再創高峰。

中港國小校長李後榮表示，感謝蔣根煌議長一直以來的支持，無論是政策的推動或經費的挹注，總是不遺餘力，還經常給予球員暖心的關懷與勉勵，是球隊最強的後盾。總教練戴漢昭則表示，球隊會善用蔣議長為球隊爭取的各項資源，更積極地培訓球員，讓球隊更加茁壯。

蔣根煌也期勉所有球員面對未來的挑戰能盡其在我、全力以赴，也預祝由總教練戴漢昭領軍的國家代表隊在杭州U12亞洲少棒錦標賽奪得佳績。