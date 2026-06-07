新北中港國小棒球隊勇奪全國冠軍 議長蔣根煌贈5萬獎勵金

新北市中港國小棒球隊日前參加華南金控盃全國少棒錦標賽，一路過關斬將奪冠，多名球員還入選國家隊培訓名單，將有機會披上中華隊戰袍出征杭州U12亞洲少棒錦標賽。新北市議長蔣根煌今天頒贈5萬元獎勵金，並期勉球員們盡其在我、全力以赴。

身兼新北市體育總會會長的新北市議長蔣根煌表示，華南金控盃全國少棒錦標賽是國家代表隊選拔重要的指標，中港國小棒球隊一路過關斬將，勇奪冠軍，堅強的實力反映出球員平時刻苦訓練及教練用心指導的成果。除了頒贈獎勵金，蔣根煌也承諾將持續督促市府優化體育政策、改善訓練場館的軟硬體設施，為選手們爭取更多權益，讓選手無後顧之憂地投入每場比賽。

中港國小校長李後榮表示，感謝議長一直以來的支持，無論是政策的推動或經費的挹注總是不遺餘力，還經常給予球員暖心的關懷與勉勵，是球隊最強的後盾。總教練戴漢昭則表示，球隊會善用議長為球隊爭取的各項資源，積極地培訓球員讓球隊更加茁壯。

蔣根煌頒贈獎勵金後，也期勉所有球員面對挑戰能盡其在我、全力以赴，也預祝由總教練戴漢昭領軍的國家隊在杭州U12亞洲少棒錦標賽奪得佳績。