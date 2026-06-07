桃園國小桌球隊全國賽奪冠盼市長表揚 立委助小將圓夢

桃園國小桌球隊日前在全國自由盃桌球錦標賽勇奪12歲女生團體冠軍，隊員羅于喬、余欣譽力退國手強敵，以3比2封后。此外，今年5月全國少年桌球排名賽，劉品揚獲11歲男生組第五名，並於第一輪選拔當選少年桌球國手，寫下桃小桌球隊新的里程碑，展現桃園基層體育長期扎根培育的豐碩成果。

為肯定選手們長期辛勤訓練的優異成果，教練及家長們透過立委萬美玲助理、議員參選人佀廣洋反映，希望有機會接受市長張善政表揚和勉勵。佀廣洋向市府反映及協調，張善政支持公開表揚桃園國小桌球隊，肯定隊員的表現，也為長期投入培育工作的教練、師長及家長們加油打氣。

佀廣洋指出，桃園國小桌球隊這次參賽的成員包括自由盃冠軍隊成員羅于喬、余欣譽、廖苡彤、趙翊喬、王靖妍、陳柔諠，及新科少年國手劉品揚等人，他們能在全國賽獲得佳績絕非偶然，而是日復一日的訓練與堅持，許多選手每天放學後訓練到晚上八、九點，假日更四處征戰累積經驗，背後更有教練團、家長與學校行政團隊默默付出，同樣值得掌聲。

劉品揚感謝教練團辛苦付出，表示會繼續努力，目標是未來入選成人國手，代表出國比賽，雙打冠軍羅于喬、余欣譽說，過去一直無法突破的對手，這次在畢業前能贏真的很開心，也是很美好的畢業禮物。團體賽冠軍隊員廖苡彤、趙翊喬透露，雖然覺得自己去年表現比較好，但是更高興今年在團體賽有貢獻，能為團隊贏下勝利。

佀廣洋強調，未來將以實際行動持續關心桃園基層教育與體育發展，做選手、家長、學校最堅強的後盾，讓更多努力付出的孩子被看見，為桃園爭取更多榮耀。

劉品揚入選年度少年國手，佀廣洋為他加油打氣。圖／佀廣洋提供

桃園國小桌球隊在全國賽自由盃女子組個人雙打、團體都奪冠相當不容易。圖／佀廣洋提供

張善政（左2）同時表揚桃園國小桌球隊教練。圖／佀廣洋提供

桃園國小在全國賽自由盃女子雙打力克國手，讓立委萬美玲忍不住和她們合影。圖／佀廣洋提供