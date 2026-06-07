學生上課偷襲老師「戳中肛門」 學者以美國為例：涉及性侵重罪

老師上課時竟被學生偷襲戳肛門，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，在美國的法律框架下，直接觸發多條平行的法律機制，包括性侵重罪。

杜聖聰指出，美國聯邦教育修正案第九條（Title IX）明確規定，任何接受聯邦補助的學校，均有義務對性騷擾事件進行即時調查，適用對象涵蓋 K-12 所有年級。戳觸他人肛門，在美國多數州的刑法中構成 sexual battery，即便行為人是未成年人，仍會觸發強制通報機制。

杜聖聰指出，本案學生動手前還詢問旁邊同學「要不要戳」，這一預謀細節在美國司法實務中將被認定為蓄意行為，直接排除「衝動失控」的辯護空間。法律端，案件移送少年法庭後，法官通常裁定強制心理評估與輔導，並附帶社區服務。部分州對於身體接觸教職員的性侵犯行為，已立法提升至重罪層級；佛羅里達州即為典型案例。家長端，民事連帶責任（parental liability）在多數州均有明文規定，受害教師可單獨提起民事求償，且勝訴率在類似案例中相當高。

杜聖聰指出，若學校在老師遭受性侵犯後，反向對老師發出懲處，工會的標準程序是：二十四小時內介入，啟動集體協議申訴，同步委聘勞動法律師提起不當解雇訴訟。美國聯邦法律明確保護「因舉報性騷擾而遭報復性解雇」的員工，此類案件學校幾乎無勝訴先例。更關鍵的是，若學校的調查過程被認定構成對 Title IX 義務的「刻意漠視」（deliberate indifference），聯邦教育部有權暫停或終止對該校的全部補助款，這對公立學校而言是生死存亡的威脅，而非抽象的法律風險。

杜聖聰認為，台灣案例所揭示的，並非個別調查小組判斷失當，而是整個申訴制度的權力結構失衡。當家長透過民意代表和兒童團體向學校施加政治壓力，而教師卻缺乏任何等量的制度保護，調查結果的走向幾乎是可預期。

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