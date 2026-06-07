快訊

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

學生上課偷襲老師「戳中肛門」 學者以美國為例：涉及性侵重罪

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
老師上課時竟被學生偷襲戳肛門，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，在美國的法律框架下，直接觸發多條平行的法律機制，包括性侵重罪。教室示意圖。圖／AI生成
老師上課時竟被學生偷襲戳肛門，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，在美國的法律框架下，直接觸發多條平行的法律機制，包括性侵重罪。教室示意圖。圖／AI生成

老師上課時竟被學生偷襲戳肛門，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，在美國的法律框架下，直接觸發多條平行的法律機制，包括性侵重罪。

杜聖聰指出，美國聯邦教育修正案第九條（Title IX）明確規定，任何接受聯邦補助的學校，均有義務對性騷擾事件進行即時調查，適用對象涵蓋 K-12 所有年級。戳觸他人肛門，在美國多數州的刑法中構成 sexual battery，即便行為人是未成年人，仍會觸發強制通報機制。

杜聖聰指出，本案學生動手前還詢問旁邊同學「要不要戳」，這一預謀細節在美國司法實務中將被認定為蓄意行為，直接排除「衝動失控」的辯護空間。法律端，案件移送少年法庭後，法官通常裁定強制心理評估與輔導，並附帶社區服務。部分州對於身體接觸教職員的性侵犯行為，已立法提升至重罪層級；佛羅里達州即為典型案例。家長端，民事連帶責任（parental liability）在多數州均有明文規定，受害教師可單獨提起民事求償，且勝訴率在類似案例中相當高。

杜聖聰指出，若學校在老師遭受性侵犯後，反向對老師發出懲處，工會的標準程序是：二十四小時內介入，啟動集體協議申訴，同步委聘勞動法律師提起不當解雇訴訟。美國聯邦法律明確保護「因舉報性騷擾而遭報復性解雇」的員工，此類案件學校幾乎無勝訴先例。更關鍵的是，若學校的調查過程被認定構成對 Title IX 義務的「刻意漠視」（deliberate indifference），聯邦教育部有權暫停或終止對該校的全部補助款，這對公立學校而言是生死存亡的威脅，而非抽象的法律風險。

杜聖聰認為，台灣案例所揭示的，並非個別調查小組判斷失當，而是整個申訴制度的權力結構失衡。當家長透過民意代表和兒童團體向學校施加政治壓力，而教師卻缺乏任何等量的制度保護，調查結果的走向幾乎是可預期。

https://www.facebook.com/du.sheng.cong/posts/pfbid02mfv5SoUnrkQLLXGgLcMMBvo7cSGno1zo7PdFuoc48FKFAp8ChqLS4WnzmE1JrBGcl?locale=zh_TW

聚傳媒

性騷 杜聖聰 刑法 性騷擾 美國

延伸閱讀

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

學生控導師封他「大便俠」涉霸凌 家長提國賠30萬法院打臉駁回

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

科技執法能保護老師？他提議教室裝監視器：投訴零成本釀校園悲劇

相關新聞

影／蔣萬安頒市長獎給兒！蔣得立曝「自拍內幕」：早上有討論擺什麼動作

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。

不一樣的畢業成年禮 台江8校學子徒步18公里走讀家鄉歷史

第15屆「台江青春伴行」於6月第一個周末、台灣步道日登場，來自和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等8校，近200名親師生徒步18公里，以雙腳走讀台江歷史文化與自然生態，完成別具意義的家鄉成年禮。

會考成績今公布！竹苗「最強高中」竹科實中錄取門檻維持5A10+

115年國中教育會考今天開放網路查詢成績，被譽為竹苗區「最強高中」的新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願。

竹縣成功國中33%學生獲5A 居竹竹苗公立學校之冠

今年國中教育會考成績於6月5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中、東興國中、勝利國中創下5A學生比率23%以上的佳績。其中，成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人，整體成績媲美直轄市部分學校，居竹苗公立學校之冠。

新北6月18日啟動志願選填輔導 在地就學最高30萬元獎學金

115年國中教育會考成績日前公布，學生與家長正面臨志願選填及升學規畫階段。新北市教育局表示，為協助學生依興趣、能力及未來進路做出適切選擇，6月18日至25日將由各國中行政人員、導師及輔導教師提供志願選填輔導與家長諮詢服務，協助學生掌握免試入學資訊與選填策略，順利銜接下一階段學習。

學生上課偷襲老師「戳中肛門」 學者以美國為例：涉及性侵重罪

老師上課時竟被學生偷襲戳肛門，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，在美國的法律框架下，直接觸發多條平行的法律機制，包括性侵重罪…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。