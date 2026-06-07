金門中正國小鼓吹隊捷克演出 展現台灣傳統藝術魅力
金門中正國小鼓吹隊6日在捷克使館節演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓等樂器，搭配變換隊形，帶來「念故鄉」、「台灣尚勇」精彩曲目。現場台灣攤位販售滷肉飯、愛玉等小吃，讓歐洲民眾體驗台灣多元的美食文化。
第9屆使館節（Embassy Festival）在捷克布拉格盛大登場，今年共有60個國家參與，展示世界各地的國民美食，以及傳統民族音樂、舞蹈表演。所有節目皆由各國大使館精心策劃，為捷克規模最大的國際美食與文化盛會。
在駐捷克代表處的邀請下，金門中正國小鼓吹隊來到捷克第9屆使館節演出。
金門中正國小教師李麗娟接受中央社採訪時表示，鼓吹隊這一路走來並不容易，並克服許多挑戰。學生除了早上在學校練習，午休時個別指導，放學後學生甚至在用家裡的鍋碗瓢盆代替鑼鼓，在老師的視訊指導下繼續苦練。
她說，這群孩子多數來自單親、新住民、經濟弱勢家庭，在鼓吹隊建立自信、找到自身價值。
李麗娟表示，中正國小已默默傳承金門傳統鼓吹樂31年，終於把金門鼓吹隊帶到國際舞台上。「文化若只停留在原地，終將被遺忘；唯有走出去，才有機會被世界記住。」
中正國小鼓吹隊不僅來使館節演出，也與捷克2所小學，以及維也納一所小學交流，體驗金門傳統民俗音樂文化。數名捷克小學生在使館節當天，特別前來觀賞中正國小的演出與加油打氣，並贈送禮物表達感謝，展現台捷跨國情誼。
捷克小學生Stella表示，她喜歡鼓吹隊的表演，特別是當他們在旋轉嗩吶的時候，相當吸睛。「他們應該每年都要來這裡表演！」
現場台灣攤位販售粽子、蔥油餅、滷肉飯、烏龍茶凍奶、檸檬愛玉與檸檬冬瓜茶等小吃。捷克民眾Frank分享，他很喜歡台灣美食，過去曾造訪台灣多次，熱愛台灣的文化、人民、夜市與台啤。
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