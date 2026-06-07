影／蔣萬安頒市長獎給兒！蔣得立曝「自拍內幕」：早上有討論擺什麼動作

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。

蔣萬安會前受訪時就笑稱「我今天來，當然除了是頒獎人的身分，另一個身分也是獲得市長獎項孩子家長。」

蔣得立受訪時表示，早上還跟爸爸討論自拍要擺什麼動作，後來決定做「西格瑪」表情。蔣得立也強調自己不是「成績」的市長獎，而是加入童軍很投入，而獲得「傑出表現」的市長獎，蠻開心的。

台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子。記者胡經周／攝影

蔣得立受訪強調自己不是「成績」的市長獎，而是加入童軍很投入，而獲得「傑出表現」的市長獎，蠻開心的。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，也配合學生玩自拍。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，也配合學生玩自拍，一位得獎學生還對蔣萬安「公主抱」。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，也配合學生玩自拍，一位得獎學生還對蔣萬安「公主抱」。記者胡經周／攝影