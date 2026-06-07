影／蔣萬安頒市長獎給兒！蔣得立曝「自拍內幕」：早上有討論擺什麼動作

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。
蔣萬安會前受訪時就笑稱「我今天來，當然除了是頒獎人的身分，另一個身分也是獲得市長獎項孩子家長。」
蔣得立受訪時表示，早上還跟爸爸討論自拍要擺什麼動作，後來決定做「西格瑪」表情。蔣得立也強調自己不是「成績」的市長獎，而是加入童軍很投入，而獲得「傑出表現」的市長獎，蠻開心的。
115年國中教育會考今天開放網路查詢成績，被譽為竹苗區「最強高中」的新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願。
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。
台北市博嘉實驗國民小學年度「樟樹下藝術祭」靜態美展首次走進公共場域，即日起在「鄰居」台北市立動物園為期1個月展出。昨天開幕，學生以中英日粵4語言導覽。校方說，這是動物園首次提供完整展區空間，由國小生參與策展規畫，打造大型兒童藝術展覽，創下動物園與學校合作里程碑。
今年國中教育會考成績於6月5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中、東興國中、勝利國中創下5A學生比率23%以上的佳績。其中，成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人，整體成績媲美直轄市部分學校，居竹苗公立學校之冠。
第15屆「台江青春伴行」於6月第一個周末、台灣步道日登場，來自和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等8校，近200名親師生徒步18公里，以雙腳走讀台江歷史文化與自然生態，完成別具意義的家鄉成年禮。
明道中學因為學生人數多，畢業典禮5日起接力登場。國中部、高中部、技術高中部及國際部分5場接續舉辦，超過2千名畢業生在師長與家長見證下揮別校園生活。校方還請到3位傑出女校友勉勵學弟妹，為他們指引人生方向，讓典禮生色不少。
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