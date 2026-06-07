台北動物園變身魔幻時空 博嘉實小藝術展登場

台北市博嘉實驗國民小學年度「樟樹下藝術祭」靜態美展首次走進公共場域，即日起在「鄰居」台北市立動物園為期1個月展出。昨天開幕，學生以中英日粵4語言導覽。校方說，這是動物園首次提供完整展區空間，由國小生參與策展規畫，打造大型兒童藝術展覽，創下動物園與學校合作里程碑。

博嘉實小鄰近台北動物園，雙方多年密切合作，舉凡共同辦理園慶活動、穿山甲日、無尾熊日、性別平等日等主題教育活動，也結合美感教育與生態保育課程，讓孩子以創作、展演與體驗等不同方式認識生命與環境。

校方舉例，最具代表性的「穿山甲國際教育課程」，串連台北動物園、捷克布拉格動物園及布拉格小學，共同關注台灣穿山甲保育議題。學生透過跨國交流與課程學習，認識這群遠赴歐洲的台灣保育大使，並思考人類與自然環境共存的重要價值。

雙方今年再有合作成果，博嘉實小「樟樹下藝術祭」即日起至7月5日在動物園教育中心地下迴廊展出。該展由3名教師帶領31位中高年級學生組成策展團隊，規畫展覽空間規畫、視覺設計與作品呈現；學生全程參與作品分類、敘事思考、空間安排到導覽解說，從創作者成長為策展人。

校方介紹，展覽以「旅人玩時空」為主題，集結全校6個年級學生的手繪、染布、版畫、捏塑、紙雕等藝術作品，涵蓋文化、自然、星球與藝術家四大主題，師生共同將近千件作品串連成完整故事線，讓觀展者彷彿跟隨旅人的腳步，在藝術與想像之間自由穿梭。

展場規畫「很久很久以前的世界」、「大自然的秘密」、「勇敢向天空出發」、「會飛的夢想旅人」及「醒來之後的時空秘密」五大主題展區；「大自然的秘密」展區融入學生對動物、生態與自然環境的觀察與創作，也與動物園場域形成自然呼應，讓遊客在欣賞藝術作品的同時，重新思考人與自然的關係。現場另有兩大互動體驗區。

博嘉實小表示，從最初構想到實際展出，歷經數個月跨單位協調與溝通，才讓孩子的作品有機會走出校園、走進公共場域，被更多民眾看見；特別感謝動物園園長朱孝芬、推廣組長黃襄及其團隊的協助與支持。動物園是許多家庭共同的回憶場所，盼透過展覽讓大小朋友欣賞動物之餘，也能停下腳步看看孩子們眼中的世界與未來。

台北市博嘉實驗國民小學今年「樟樹下藝術祭－旅人玩時空」靜態美展在台北市立動物園教育中心地下迴廊展出。圖／博嘉實小提供

台北市博嘉實驗國民小學今年「樟樹下藝術祭－旅人玩時空」靜態美展昨日開幕，學生上陣解說創作理念。圖／博嘉實小提供

台北市博嘉實驗國民小學今年「樟樹下藝術祭」靜態美展，集結全校6個年級學生近千件作品。圖／博嘉實小提供

台北市博嘉實驗國民小學「樟樹下藝術祭」靜態美展，涵蓋文化、自然、星球與藝術家四大主題。學生作品呈現每一隻藍鵲不同的生命特色。圖／博嘉實小提供

台北市博嘉實驗國民小學今年「樟樹下藝術祭」靜態美展以「旅人玩時空」為主題，集結全校6個年級學生的手繪、染布、版畫、捏塑、紙雕等藝術作品。圖／博嘉實小提供