快訊

端午節吃粽子粽葉該如何丟？ 丟錯最高可罰6000元

士林2公車擦撞釀8傷 警介入釐清事故原因

美伊協議有解？美專欄：美國對台灣問題「文字遊戲」是範例

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣成功國中33%學生獲5A 居竹竹苗公立學校之冠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人。圖／新竹縣府提供
新竹縣成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人。圖／新竹縣府提供

今年國中教育會考成績於6月5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中、東興國中、勝利國中創下5A學生比率23%以上的佳績。其中，成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人，整體成績媲美直轄市部分學校，居竹苗公立學校之冠。

新竹縣楊文科表示，今年國中教育會考新竹縣計有5454名學生參加，學子成績達5A精熟以上程度有798人，5A10+共計127人，整體表現優異。

竹縣成功國中計有526人學生參與會考，其中172人拿下5A成績，5A10+更有43人，5A10+寫作六級分有6人，整體5A學生比率與5A10+人數均達到稱霸竹竹苗區公立學校的程度，並與東興國中(26.25%)、勝利國中(23.8%)共創新竹縣的「5A海」，反映學生及教學團隊努力成果。

縣府教育局長蔡淑貞表示，竹縣近年來透過合理的學區畫分，有效紓解竹北等新興地區總量管制問題，並透過「拔尖、固本、扶弱」的學生學力支持策略有效提升新竹縣學生學力。

今年國中會考除了成功、東興、勝利等校的優異表現外，偏遠地區的寶山、橫山、華山、北埔國中等校亦有學生獲得5A3+以上的成績，足見新竹縣所有教育人員在課程教學方面，為學力奠定的厚實基礎。

新竹縣政府近年投入高達上百億元推動「高中五大方案」，新設竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校，並將文興、自強國中改制完全中學；115學年度除六家、湖口高中外，新增竹北實驗高中與自強高工可供選擇。

教育局為協助學子適性入學，將於6月18日至23日（每日上午10時至下午3時）安排適性入學宣導團成員提供免試入學志願選填電話諮詢服務，諮詢專線為：03-5823083分機888，考生可與家長、導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適切的生涯抉擇。

新竹縣 楊文科 新竹

延伸閱讀

會考成績公布！竹縣5A10+作文滿級分19人 許多績優學生「都有故事」

竹科光環？國中會考5A比例「全國前15名占8席」 專家揭關鍵

新竹市會考表現亮眼 952人拿下5A以上、18人登全國榜首

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

相關新聞

會考成績今公布！竹苗「最強高中」竹科實中錄取門檻維持5A10+

115年國中教育會考今天開放網路查詢成績，被譽為竹苗區「最強高中」的新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願。

台北動物園變身魔幻時空 博嘉實小藝術展登場

台北市博嘉實驗國民小學年度「樟樹下藝術祭」靜態美展首次走進公共場域，即日起在「鄰居」台北市立動物園為期1個月展出。昨天開幕，學生以中英日粵4語言導覽。校方說，這是動物園首次提供完整展區空間，由國小生參與策展規畫，打造大型兒童藝術展覽，創下動物園與學校合作里程碑。

竹縣成功國中33%學生獲5A 居竹竹苗公立學校之冠

今年國中教育會考成績於6月5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中、東興國中、勝利國中創下5A學生比率23%以上的佳績。其中，成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人，整體成績媲美直轄市部分學校，居竹苗公立學校之冠。

不一樣的畢業成年禮 台江8校學子徒步18公里走讀家鄉歷史

第15屆「台江青春伴行」於6月第一個周末、台灣步道日登場，來自和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等8校，近200名親師生徒步18公里，以雙腳走讀台江歷史文化與自然生態，完成別具意義的家鄉成年禮。

明道中學5場畢業典禮接續辦 3成功學姊分享人生經驗

明道中學因為學生人數多，畢業典禮5日起接力登場。國中部、高中部、技術高中部及國際部分5場接續舉辦，超過2千名畢業生在師長與家長見證下揮別校園生活。校方還請到3位傑出女校友勉勵學弟妹，為他們指引人生方向，讓典禮生色不少。

新北6月18日啟動志願選填輔導 在地就學最高30萬元獎學金

115年國中教育會考成績日前公布，學生與家長正面臨志願選填及升學規畫階段。新北市教育局表示，為協助學生依興趣、能力及未來進路做出適切選擇，6月18日至25日將由各國中行政人員、導師及輔導教師提供志願選填輔導與家長諮詢服務，協助學生掌握免試入學資訊與選填策略，順利銜接下一階段學習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。