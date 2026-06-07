竹縣成功國中33%學生獲5A 居竹竹苗公立學校之冠

今年國中教育會考成績於6月5日寄發成績通知單，新竹縣成功國中、東興國中、勝利國中創下5A學生比率23%以上的佳績。其中，成功國中獲5A學生比率達33%，不僅是竹竹苗區唯一突破30%的公立學校，5A10+人數更達43人，整體成績媲美直轄市部分學校，居竹苗公立學校之冠。

新竹縣長楊文科表示，今年國中教育會考新竹縣計有5454名學生參加，學子成績達5A精熟以上程度有798人，5A10+共計127人，整體表現優異。

竹縣成功國中計有526人學生參與會考，其中172人拿下5A成績，5A10+更有43人，5A10+寫作六級分有6人，整體5A學生比率與5A10+人數均達到稱霸竹竹苗區公立學校的程度，並與東興國中(26.25%)、勝利國中(23.8%)共創新竹縣的「5A海」，反映學生及教學團隊努力成果。

縣府教育局長蔡淑貞表示，竹縣近年來透過合理的學區畫分，有效紓解竹北等新興地區總量管制問題，並透過「拔尖、固本、扶弱」的學生學力支持策略有效提升新竹縣學生學力。

今年國中會考除了成功、東興、勝利等校的優異表現外，偏遠地區的寶山、橫山、華山、北埔國中等校亦有學生獲得5A3+以上的成績，足見新竹縣所有教育人員在課程教學方面，為學力奠定的厚實基礎。

新竹縣政府近年投入高達上百億元推動「高中五大方案」，新設竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校，並將文興、自強國中改制完全中學；115學年度除六家、湖口高中外，新增竹北實驗高中與自強高工可供選擇。

教育局為協助學子適性入學，將於6月18日至23日（每日上午10時至下午3時）安排適性入學宣導團成員提供免試入學志願選填電話諮詢服務，諮詢專線為：03-5823083分機888，考生可與家長、導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適切的生涯抉擇。