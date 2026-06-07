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不一樣的畢業成年禮 台江8校學子徒步18公里走讀家鄉歷史

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
不一樣的成年禮，第15屆台江青春伴行，台江8所學校近200親師生徒步18公里，體驗台江四百年來的歷史文化及環境生態之美。圖／台江分校提供
不一樣的成年禮，第15屆台江青春伴行，台江8所學校近200親師生徒步18公里，體驗台江四百年來的歷史文化及環境生態之美。圖／台江分校提供

第15屆「台江青春伴行」於6月第一個周末、台灣步道日登場，來自和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等8校，近200名親師生徒步18公里，以雙腳走讀台江歷史文化與自然生態，完成別具意義的家鄉成年禮。

社大台江分校表示，活動源自守護河川的「台江青春夜行」，15年前結合台江國家公園與地方社群擴大辦理，帶領學生走讀台江十六寮、台江內海及北汕尾海岸，已成為台南具代表性的成年禮活動。

活動從海尾朝皇宮出發，禮敬大道公祈福之後，沿著海尾寮百年魚塭小徑，走讀山海圳國家綠道內海之路，再搭船探索四草湖水上森林，參訪綠色建築的台江學園。

在黃昏之中，縱走北汕尾海岸，往南眺望高雄鼓山，往北遠望曾文溪口，親師生一起伴行，聽著浪濤聲，觀賞夏夜星空，憑吊著台江四百年來的滄海桑田歷史，最後再從鹿耳門溪畔走抵媽祖宮，禮敬「鹿耳門媽」，完成18公里的走讀台江家鄉成年禮。

和順國中畢業生葉又瑀說，雖然路程辛苦，但透過各種台江課程與活動，更了解家鄉文化與環境。海佃國小「小台江」畢業生陳亭甄則表示，這是她第六次參加活動，看見家鄉河川變乾淨、招潮蟹回來，感到十分欣慰。

和順國中校長杜俊興指出，台江青春伴行是孩子畢業前的一個成年禮活動，鼓勵孩子來走這一段，跟土地對話、跟周遭朋友對話、跟自己對話、跟爸爸媽媽對話，走出青春的幸福回憶，希望它變成一個傳統、變成一個文化，讓孩子能夠更喜歡台江這塊土地。

不一樣的成年禮，第15屆台江青春伴行，台江8所學校近200親師生徒步18公里，體驗台江四百年來的歷史文化及環境生態之美。圖／台江分校提供
不一樣的成年禮，第15屆台江青春伴行，台江8所學校近200親師生徒步18公里，體驗台江四百年來的歷史文化及環境生態之美。圖／台江分校提供

不一樣的成年禮，第15屆台江青春伴行，台江8所學校近200親師生徒步18公里，體驗台江四百年來的歷史文化及環境生態之美。圖／台江分校提供
不一樣的成年禮，第15屆台江青春伴行，台江8所學校近200親師生徒步18公里，體驗台江四百年來的歷史文化及環境生態之美。圖／台江分校提供

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