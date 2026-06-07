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明道中學5場畢業典禮接續辦 3成功學姊分享人生經驗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學特別邀請3位傑出女校友勉勵學弟妹，為他們指引人生方向，分別是廣播金鐘獎的活動主持人黃倩如（右）、婚紗品牌創辦人陳汶羚（左上）和自媒體創作者張維珊（左下）。圖／明道中學提供
明道中學特別邀請3位傑出女校友勉勵學弟妹，為他們指引人生方向，分別是廣播金鐘獎的活動主持人黃倩如（右）、婚紗品牌創辦人陳汶羚（左上）和自媒體創作者張維珊（左下）。圖／明道中學提供

明道中學因為學生人數多，畢業典禮5日起接力登場。國中部、高中部、技術高中部及國際部分5場接續舉辦，超過2千名畢業生在師長與家長見證下揮別校園生活。校方還請到3位傑出女校友勉勵學弟妹，為他們指引人生方向，讓典禮生色不少。

3位女校友分別是高中部邀請的婚紗品牌創辦人陳汶羚、國中部邀請的自媒體創作者張維珊以及技術高中部邀請的曾獲廣播金鐘獎的活動主持人黃倩如（DJ小倩）。

陳汶羚分享自己從特教老師轉身投入創業領域的過程，鼓勵學弟妹勇敢跨出舒適圈「你想成為什麼樣的人，這題只有自己能回答」。張維珊在校時曾獲選明道之星冠軍，還擔任學生會長及創作畢業歌曲，她鼓勵學弟妹保持好奇與行動力，「當屬於你的機會出現時，你才有能力認出它，並且勇敢抓住它」，還祝福學弟妹們「保持你們的年少輕狂」。

黃倩如（DJ小倩）則回憶自己從迷惘到站上金鐘舞台的歷程，勉勵學弟妹們不要害怕走得慢，更不要害怕面對挫折，「AI時代需要的不只是各種職業的人才，更需要願意做事的人。」他們的分享，都引來畢業生熱烈掌聲回應。

校長陳炤華致詞時，另以「HOPE（希望）」4個字母代表的不同意義作為送給畢業生的畢業禮物。他說，其中字母H代表Hard Working（持續努力），也就是當面對更多元的學習環境，自主學習能力將是關鍵。O代表Opportunity（掌握機會），人生的可能性往往留給準備好的人。P代表Passion（保持熱情），希望學生將青春的熱忱延續到未來每個階段。

至於E，則涵蓋Empathy（同理心）、Excellence（追求卓越）、Exploration（勇於探索）及Embracing Changes（擁抱改變）也就是，在瞬息萬變的時代，改變已是常態，唯有持續學習與保持溫暖，才能在人生道路上走得更遠。

他勉勵學生們在人生下一階段持續努力、把握機會、保持熱情，並在快速變遷的AI時代中，培養同理心、勇於探索與擁抱改變的能力。

學校在典禮尾聲，像大型演唱會般施放紙花與噴霧效果，全場驚呼聲此起彼落。國中部畢業生還齊拋彩帶，讓彩帶劃過天空、掌聲與歡呼聲響徹會場。

校長陳炤華致詞時，以「HOPE（希望）」4個字母代表的不同意義作為送給畢業生的畢業禮物。圖／明道中學提供
校長陳炤華致詞時，以「HOPE（希望）」4個字母代表的不同意義作為送給畢業生的畢業禮物。圖／明道中學提供

明道中學在典禮尾聲，像大型演唱會般施放紙花與噴霧效果，全場驚呼聲此起彼落。圖／明道中學提供
明道中學在典禮尾聲，像大型演唱會般施放紙花與噴霧效果，全場驚呼聲此起彼落。圖／明道中學提供

明道中學畢業典禮上，學生們把紙花拼湊成畢業主視覺。圖／明道中學提供
明道中學畢業典禮上，學生們把紙花拼湊成畢業主視覺。圖／明道中學提供

金鐘獎 明道 畢業典禮

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