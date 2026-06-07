新北6月18日啟動志願選填輔導 在地就學最高30萬元獎學金

115年國中教育會考成績日前公布，學生與家長正面臨志願選填及升學規畫階段。新北市教育局表示，為協助學生依興趣、能力及未來進路做出適切選擇，6月18日至25日將由各國中行政人員、導師及輔導教師提供志願選填輔導與家長諮詢服務，協助學生掌握免試入學資訊與選填策略，順利銜接下一階段學習。

重慶國中學學生李函庭獲5A++、作文6級分滿級分，她熱愛金庸小說與古典文學，在童軍團活動中建立高度責任感與自律力；明德高中國中部學生黃海洛兼具柔道天賦與學識，曾奪得全國中等學校運動會柔道金牌，會考獲5A佳績，預計透過優先免試入學管道直升明德高中數理實驗班；秀峰高中國中部學生陳定楷考取總分35.6分，國中三年拒絕3C誘惑、完全未使用手機，展現驚人的「數位自律」，善用零碎時間奠定扎實的語文基礎。

教育局提醒，6月18日至25日期間，每日上午8時30分至下午5時（假日除外）將提供適性入學電話諮詢服務，相關資訊可至新北市十二年國民基本教育資訊網（https://se.ntpc.edu.tw/12basic）查詢；另設置「十二年國教志願選填諮詢專線」（02）2955-9019分機15，協助家長與學生掌握選填資訊及作業流程。

教育局提醒，6月18日將在「115學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」（https://ttk.entry.edu.tw）公告各校實際招生名額，志願選填時間自6月18日中午12時起至6月25日中午12時截止。家長與學生應先查詢個人序位區間資訊，再依學校特色、學生志趣及未來發展進行綜合評估，避免僅以分數或同儕選擇作為志願選填依據。

另提醒，應屆畢業學生請配合原就讀國中報名收件時間辦理；個別報名學生，包含非應屆畢業生及變更就學區學生，須於6月27日上午9時至下午4時，或6月28日上午9時至中午12時，親自或委託他人至台北市立復興高中辦理現場繳件與資料核對，務必留意各項期程，維護自身權益。

教育局表示，新北市持續完善在地就學支持網絡，鼓勵學生在熟悉且穩定的學習環境中適性發展。凡設籍新北且為新北市國中畢業生，經錄取就讀新北市立高中及技高學校，並符合國中教育會考成績標準者，最高可獲30萬元獎學金，去年有2位領到、前年1位。另針對低收入戶、失業勞工子女、身心障礙人士子女及身心障礙學生等，每學期補助5000元助學金。

秀峰高中國中部學生陳定楷（左）考取總分35.6分，國中三年拒絕3C誘惑、完全未使用手機，展現驚人的「數位自律」，並善用零碎時間奠定扎實的語文基礎。圖／新北市教育局提供

重慶國中學學生李函庭獲5A++、作文6級分滿級分，她熱愛金庸小說與古典文學，並在童軍團活動中建立高度責任感與自律力。圖／新北市教育局提供